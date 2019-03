VIDEO. "Gilets jaunes" : Eric Drouet verbalisé à Paris pour "manifestation non déclarée"

Eric Drouet a indiqué avoir refusé de signer le PV de contravention.

Figure des "gilets jaunes", Eric Drouet a affirmé samedi 23 mars avoir été verbalisé pour participation à une "manifestation non déclarée". Samedi après-midi, 45 personnes avaient été verbalisées à 15h30 à Paris pour avoir défilé dans un périmètre interdit, a indiqué la préfecture de police. Plus de 5 600 contrôles préventifs avaient été effectués par les forces de l'ordre. "On était venus pour se rejoindre ici au Châtelet. A la base, c'était prévu ici, mais du coup c'est Trocadéro qui a été déclaré. On comptait se regrouper ici pour repartir à Trocadéro tous ensemble", a expliqué Eric Drouet devant les Halles.

"On nous a dit qu'on était sur une manifestation non déclarée, que j'étais leader et que c'était interdit", a détaillé Eric Drouet. "Tout est faux", a-t-il clamé. Il a également indiqué avoir refusé de signer le PV. Les contraventions encourues ont été portées jeudi de 38 à 135 euros.