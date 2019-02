VIDEO FRANCE 3. "Si mon mari a réagi comme ça, c'est qu'il a vu une femme matraquée au sol", raconte l'épouse du boxeur Christophe Dettinger

Elle sort de son silence. Discrète depuis l'incarcération de son mari, Christophe Dettinger, le boxeur accusé d'avoir frappé deux gendarmes lors d'une manifestation des "gilets jaunes", Karine Dettinger est revenue sur l'affaire, lundi 4 février, devant la caméra de France 3. "Si mon mari réagit comme cela, c'est qu'il a vu une injustice devant lui, une femme matraquée au sol", explique-t-elle, après avoir précisé qu'elle ne cautionnait pas son geste.

Karine Dettinger révèle également que son mari a voulu être gendarme, un élément versé au dossier par l'avocate du boxeur.

Il n'a pas tapé l'uniforme, il n'a rien contre la police. Il a voulu être gendarme réserviste Karine Dettinger à France 3

Ce sont les propos d'Emmanuel Macron qui l'ont poussé à s'exprimer. "C'est humiliant, complètement humiliant. Mon mari a fait des études, il est responsable, il travaille, on paye nos impôts, on est Français, on est des citoyens honnêtes et on nous rabaisse", déplore-t-elle. Le président de la République avait estimé que son mari n'avait "pas les mots d'un boxeur gitan" dans la vidéo publiée pour expliquer son geste.