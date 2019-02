DIRECT. "Gilets jaunes" : deux ans ferme requis contre l'ex-boxeur Christophe Dettinger

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #DETTINGER

: L'avocat de Christophe Dettinger plaide toujours au tribunal de Paris. Le parquet de Paris a requis deux ans de prison ferme à son encontre.







• Le parquet a requis trois ans de prison, dont un an assorti d'une mise à l'épreuve avec une obligation de travail, contre l'ancien boxeur Christophe Dettinger. Ce dernier comparaissait pour avoir frappé deux gendarmes en marge d'un rassemblement des "gilets jaunes".



(MARION VACCA / HANS LUCAS)



: Le parquet requiert deux ans ferme contre l'ancien boxeur Christophe Dettinger.

: A son procès, Christophe Dettinger donne sa version de sa participation à la manifestation des "gilets jaunes" du 5 janvier.

• Touché à l'œil lors d'une manifestation fin janvier, Jérôme Rodrigues affirme qu'il a perdu définitivement l'usage de son œil droit. "Macron payera pour tout ça", menace-t-il.



• Crise politique à Madrid. Le premier budget du chef du gouvernement socialiste, Pedro Sanchez, a été rejeté par les députés, ce qui pourrait provoquer l'organisation d'élections législatives anticipées.

