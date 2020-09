A quoi faut-il s'attendre à Paris pour la rentrée des "gilets jaunes" ?

Plusieurs groupes de "gilets jaunes" appellent à manifester samedi à Paris. Mais la police a interdit les rassemblements dans plusieurs secteurs de la capitale, dont les Champs-Elysées.

Les "gilets jaunes" font leur rentrée. Sur les réseaux sociaux, plusieurs groupes se réclamant de ce mouvement de contestation appellent à manifester samedi 12 septembre sur les Champs-Elysées. Mais la préfecture a annoncé que tout rassemblement serait interdit ce jour-là sur cette avenue ainsi qu'à proximité de l'Elysée, de l'Assemblée nationale, de Matignon ou de Notre-Dame. Alors à quoi faut-il s'attendre pour la journée de samedi dans la capitale ?

Sur Facebook, des appels à manifester

Sur les réseaux sociaux, plusieurs groupes se réclamant des "gilets jaunes" relaient l'appel à manifester à Paris samedi. Sur Facebook, l'évènement "#12 septembre, un seul devoir défendre nos droits" invite ainsi à se rendre sur les Champs Elysées pour réclamer "la justice sociale". Près de 7 000 personnes se déclaraient "intéressées" jeudi 10 septembre.

Le "gilet jaune" Jérôme Rodrigues appelle à "la désobéissance civile"

Cet appel à manifester est relayé notamment par Jérôme Rodrigues, figure des "gilets jaunes" qui a perdu l'usage de son œil à cause d'un tir de LBD. Il demande également aux futurs manifestants de passer à la "désobéissance civile complète". "Je vous invite ce jour-là [le 12 septembre] à ne montrer aucune carte d'identité, quitte à aller faire un petit tour au commissariat pour une vérif[ication] d'identité et y passer quatre heures", propose-t-il dans un message vidéo posté le 7 septembre. "Mais [les commissariats] auront-ils suffisamment de place pour nous accueillir ?" ajoute-t-il.

Le 12 septembre, on ne décline pas notre identité. Dans le pire des cas, vous passerez 4 heures maximum au commissariat. Mais auront-ils suffisamment de place pour tous nous accueillir ?#DesobeissanceCivile #12septembre pic.twitter.com/Vv3ikAINhO — Opérations Spéciales GJ (@OSGiletsJaunes) September 7, 2020

Oui, les commissariats auront "suffisamment de place", lui a répondu le syndicat de police Synergie-officiers. "C'est clair bande de nazis, vous irez ouvrir le camp de concentration disponible au nord-est de Paris, celui que vous tentez de cacher aux médias", a rétorqué Jérôme Rodrigues sur Twitter. Conséquence, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé jeudi son intention de déposer plainte contre Jérôme Rodrigues. "Les propos de M. Rodrigues envers la police de la République sont ignobles. Au nom du ministère, et pour défendre l’honneur de tous les policiers, je dépose plainte", écrit-il sur Twitter.

Jérôme Rodrigues faisait référence à un immense commissariat du 18e arrondissement de Paris. Situé rue de l'Evangile, ce commissariat dépend des brigades des réseaux ferrés, selon 20 Minutes. Il est utilisé notamment lorsque la police procède à des interpellations massives. Cela a été le cas à plusieurs reprises pendant la mobilisation des "gilets jaunes".

L'humoriste Jean-Marie Bigard se désolidarise de la manifestation

Autre effet collatéral de cette polémique, Jean-Marie Bigard s'est désolidarisé, jeudi, de Jérôme Rodrigues. "Même si la cause" lui "tient à cœur", l'humoriste refuse désormais de participer à la manifestation de samedi, contrairement à ses intentions initiales. Jean-Marie Bigard évoque régulièrement une possible candidature à l'élection présidentielle de 2022.

Je viens de voir les propos qu'a tenu Jérome Rodriguez sur la police. Il m'est bien évidemment impossible de les cautionner.

Je me désolidarise donc de Jérome et je refuse de défiler à ses côtés samedi prochain, même si la cause me tenait à coeur. pic.twitter.com/C4wTxglbEO — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) September 10, 2020

La préfecture interdit les rassemblements

De toute façon, la manifestation des "gilets jaunes" est interdite. La préfecture de police de Paris a en effet annoncé par communiqué, jeudi, qu'elle interdisait "les rassemblements se revendiquant du mouvement des 'gilets jaunes' à partir du vendredi 11 septembre à 18 heures" ainsi que le "samedi 12 septembre 2020", dans plusieurs secteurs de la capitale.

Tout rassemblement est interdit sur "l'avenue des Champs-Elysées, dans sa partie comprise entre la porte Maillot (incluse) la place du Maréchal de Lattre de Tassigny (exclue), la place de la Concorde (incluse)", dans un "périmètre comprenant la présidence de la République et le ministère de l'Intérieur, ainsi que dans les secteurs de l'Assemblée nationale, de l'Hôtel Matignon, de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de la préfecture de Police, du forum des Halles, de la gare Saint-Lazare, du Trocadéro et du Champ-de-Mars". La préfecture signale également que plusieurs manifestations, dont le parcours avait été déposé, ont été interdites samedi en "raison des troubles à l'ordre public" qu'elles pourraient générer.