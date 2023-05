Tourisme : Amsterdam souhaite changer de visage en interdisant la consommation de drogue dans la rue

D’ici quelques jours, il sera interdit de fumer du cannabis dans les rues de la capitale des Pays-Bas. Un moyen de dissuader les touristes qui veulent seulement faire la fête à Amsterdam de venir.

C’est l’autre carte postale d’Amsterdam (Pays-Bas), qui attire de nombreux touristes, fumer du cannabis en toute liberté. Mais d’ici quelques jours, fumer un joint dans la rue y sera interdit. La mesure pourrait ensuite être étendue aux terrasses des coffee shop, de quoi refroidir les amateurs de marijuana. “Moi, je pense que les gens qui fument de l’herbe ne viendront plus ici”, dit une touriste. Décourager les touristes qui ne viennent que dans le but de faire la fête, c’est l’objectif de la mairie, qui impose aussi aux bars, restaurants et établissement dédiés au sexe de fermer plus tôt leurs portes.



Des campagnes de sensibilisation choc

Et la ville durcit le ton avec une campagne choc destinée aux Britanniques, réputés peu disciplinés, sur les risques encourus en cas d’abus. Cette politique est réclamée par les habitants du quartier rouge qui se plaignent de nuisances liées à la consommation de drogues et d’alcool et souhaitent même interdire la vente de cannabis aux étrangers dans les coffee shop. La maire souhaite aussi déplacer les travailleuses du sexe, dans le centre, vers les périphéries, chose à laquelle elles s’opposent, ainsi que les habitants de la banlieue.