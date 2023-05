Réchauffement climatique : le scénario catastrophe du gouvernement

Un réchauffement à plus de 4° en 2100, tel est le scénario retenu par le gouvernement pour son futur plan d’adaptation climatique. Avec des canicules plus longues et plus fortes, des inondations ou la fonte des glaciers, la France se doit d’anticiper ce dérèglement.

Trois mois de canicule, chaque année, en Méditerranée, deux mois dans le nord de la France, des nuits tropicales à plus de 20°. Ce serait l’une des conséquences du réchauffement climatique en 2100, selon le gouvernement qui retient un scénario pessimiste. Les experts prévoient plus 3° dans le monde, mais plus 4° en France. Car depuis 30 ans, le réchauffement en Europe est plus de deux fois supérieur à la moyenne de la planète.



Des mesures prévues par le gouvernement

Et ce réchauffement entraînera une vague d’épisodes climatiques violents. Dès 2050, multiplication des feux de forêts, des cyclones, des îlots de chaleur, mais aussi inondations, submersion des côtes, crues et baisses de l'enneigement. Pour François Gemenne, spécialiste du réchauffement climatique, il est plus que temps de se préparer à ce changement, avec des travaux, la modification d’activités économiques et de “mieux nous préparer aux catastrophes”. Le gouvernement travaille sur un plan eau pour mieux gérer et utiliser cette ressource qui se raréfie. Il y a aussi un plan vague de chaleur, pour les anticiper et s’en protéger et des mesures risques émergents en montagne, comme la déstabilisation des glaciers.