Philippines : à la découverte de l’île mystérieuse de Siquijor

Le 20 Heures vous emmène aux Philippines, à la découverte de l'île de Siquijor. Eaux turquoise, plages de sable blanc, cascades, c’est un véritable paradis qu'on appelle également l’île des sorciers guérisseurs.

Siquijor est une petite île des Philippines, située loin des grandes routes du tourisme de masse mondialisé. Les plages y sont préservées, sans grands ensembles hôteliers. L’île est un repère de routards et de voyageurs au long cours. C’est un véritable Éden tropical avec ses cascades et ses piscines naturelles et enchanteresses. Les terres sont également connues pour leurs guérisseurs et leurs chamans.

Des fonds marins préservés

À quelques mètres du rivage, les fonds marins de Siquijor dévoilent leurs charmes. L’une des stars de l’île est la tortue marine. Il n’y a pas une plongée sans qu’on ne l’aperçoive. L’île de Siquijor a réussi à préserver ses fonds marins grâce à une politique marine stricte. Elle permet d’offrir des paysages idylliques. Rares sont ceux qui repartent de l’île sans avoir été envoûtés par la magie des lieux.