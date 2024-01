Immobilier : les propriétaires face au fléau de la mérule

En France, un champignon particulièrement vorace s’attaque aux planchers et aux poutres des maisons. Il s’agit de la mérule. Certains propriétaires sont démunis devant l’ampleur des travaux nécessaires pour la traiter.

Elle grignote tout sur son passage, les planchers, les poutres, au point de détruire des pièces entières. La mérule, ce champignon qui se nourrit de bois, est devenue le cauchemar de certains propriétaires. Derrière sa cuisine, un propriétaire a dû condamner une pièce. Il est impossible d’y vivre tant la mérule a grignoté le sol. Le parquet menace de s’effondrer. Le coût des travaux est estimé à 160 000 euros. Un prix exorbitant pour une maison achetée 205 000 euros.

Comment lutter contre la mérule ?

Les conditions favorables de l’apparition de mérule sont l’obscurité et l’humidité. En outre, le champignon ne s’attaque pas qu’au bois. Les racines peuvent rentrer dans la pierre et gonfler avec l’eau. En région parisienne, un propriétaire a pu traiter le problème à temps. Sa maison est toute neuve. Dans son sous-sol, des ouvriers s’affairent pour traiter la mérule. Ils injectent et pulvérisent un fongicide. Le coût de l’opération s’élève à 3 000 euros et est pris en charge par le constructeur.