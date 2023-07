Incendies en Grèce : comment fonctionnent les assurances voyages pour être dédommagé en cas d'annulation de séjour ?

En raison des incendies en Grèce, des milliers de personnes ont été évacuées notamment de l'île de Rhodes ou de Corfou. Certains ne pourront pas profiter de leur séjour. Mais que disent les assurances dans ce cas précis ?

Des vacances gâchées. En raison des violents incendies qui frappent le pays, des milliers de personnes ont été évacuées des îles grecques de Corfou et de Rhodes. Dans cette dernière, 30 000 personnes ont été évacuées de leurs habitations ou hôtels. Il s'agit de "la plus grande opération (de ce type) jamais effectuée en Grèce", selon les autorités.

>> TÉMOIGNAGE. Incendies en Grèce : "Ça ne ressemble plus à rien, c'est gris et noir partout", raconte un pompier bénévole à Rhodes

Pour d'autres, le séjour ne pourra simplement pas se faire. Le voyagiste TUI, numéro un mondial du tourisme, a annoncé dimanche, suspendre tous ses vols passagers vers Rhodes. De son côté, la compagnie aérienne Jet2 a expliqué avoir annulé "tous les vols et séjours de vacances" prévus dimanche à destination de l'île grecque. Ces vacanciers vont-ils pouvoir être remboursés ?

Du cas par cas pour les annulations

Pour les évacuations, la mesure a été décidée par les autorités locales. Impossible donc pour les campings ou les hôtels de ne pas s'y soumettre. Dans ce cas, les professionnels du tourisme sont en général bien assurés et devraient donc être indemnisés sans difficulté, expliquait le journal Sud-Ouest évoquant les incendies en Gironde de l'été 2022. Les clients devraient donc, de fait, être dédommagés sans trop problème.

Concernant les annulations, cela va être du cas par cas. De la prise en charge au remboursement partiel ou total, il est impossible de généraliser les situations, car tout dépend du contrat signé dans le lieu de villégiature (camping, hôtels, location d'un appartement ou d'une villa…) mais aussi des assurances souscrites par les vacanciers.

Avant de souscrire un contrat d'assurance (ou d'assistance), il faut vérifier les garanties dont on dispose pour éviter de les cumuler, rappelle le site service-public.fr. Car si une garantie annulation voyage peut être souscrite auprès de l'agence de voyages, elle peut aussi être incluse dans la carte bancaire ou déjà souscrite, par exemple, dans un contrat multirisques habitation. Mais attention avant de partir à l'étranger, il est aussi nécessaire de vérifier que la destination fasse partie de la liste des pays couverts par les garanties d'assistance et d'assurance ainsi que les exclusions qui figurent dans votre contrat. À savoir que plus la date de départ est proche, moins le montant remboursé sera élevé.

Un remboursement du billet d'avion sous condition

Pour les billets d'avion annulés, le site du ministère de l'Économie rappelle que vous avez droit au minimum au remboursement de votre billet, et à d'éventuels dommages et intérêts si cette annulation vous a causé un préjudice particulier. S'il s'agit d'un vol européen, la compagnie aérienne doit vous proposer notamment un réacheminement sur un autre vol ou de vous rembourser votre billet dans un délai de sept jours. Une indemnité forfaitaire selon la distance du vol doit être aussi versée.

Il existe cependant des cas dans lesquels l’indemnisation pour cause d'annulation ne sera pas versée : si la compagnie aérienne a informé les passagers de l'annulation du vol au plus tard deux semaines avant le départ et en cas de circonstances extraordinaires (conditions météorologiques, catastrophes naturelles, risques liés à la sécurité, etc.).

Pour finir, si vous rencontrez un litige avec une agence de voyages, compagnie aérienne ou hôtel, il existe la garantie "protection juridique" qui vous permet de bénéficier d'une prise en charge des frais et honoraire d'avocat, rappelle service-public.fr. Une garantie de protection juridique qui est le plus souvent incluse dans les contrats de carte bancaire.