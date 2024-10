Été 2024 : la fréquentation des hôtels en baisse, pas "d'effet positif des Jeux olympiques et paralympiques", selon l'Insee

En Île-de-France plus particulièrement, il n'y a pas eu "d'effet positif des Jeux olympiques et paralympiques de Paris", note l'Insee. Le nombre de nuitées a baissé encore plus qu'ailleurs en France.

Malgré les Jeux olympiques et paralympiques, la fréquentation des hôtels a baissé en France cet été, entre mai et août 2024, d'après une note publiée par l'Insee. 89 millions de nuitées ont été réservées dans les hôtels sur cette période, soit 2,2 millions de nuitées en moins par rapport à l'année 2023.

En Île-de-France plus particulièrement, il n'y a pas eu "d'effet positif des Jeux olympiques et paralympiques de Paris", note l'Insee. Le nombre de nuitées a baissé encore plus qu'ailleurs en France. Le mois d'août n'a pas permis aux hôteliers de rattraper le retard enregistré aux mois de juin et juillet. Par ailleurs, les hôtels ont vu leur clientèle d'affaires déserter la capitale cet été.

Les campings plébiscités

Les campings, au contraire, sont les seuls à enregistrer une hausse de leur clientèle cet été en France, dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat. Près de 120 millions de nuitées ont été réservées entre mai et août 2024. Les étrangers, en particulier, optent pour le camping.

Les touristes étaient aussi moins nombreux à choisir le littoral cette année par rapport à l'année dernière, sauf au bord de la Méditerranée où la météo était plus clémente. En montagne, au contraire, la fréquentation a légèrement augmenté par rapport à l'an dernier.