Disneyland Paris inaugure son "Avengers Campus" : "La plus grande transformation du parc depuis son ouverture"

Après avoir démarré en mars les festivités de son 30e anniversaire, Disneyland Paris s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire avec l'inauguration, mercredi 20 juillet, de sa nouvelle zone thématique entièrement consacrée à l'univers Marvel. La licence phare de Disney, acquise en 2009 pour quatre milliards de dollars, s'est déclinée depuis en 29 films et une dizaine de séries, mettant en scène une multitude de super-héros tels que Thor, Captain America ou encore Black Widow.

Ces personnages, pour la plupart bien connus des fans de comics depuis le milieu du 20e siècle, ont désormais leur espace dédié au sein de la première destination touristique d'Europe : l'Avengers Campus. Ce nouveau land, qui avait été annoncé en 2018, a été présenté en avant-première à la presse et à quelques invités d'honneur samedi 9 juillet, en présence de Bob Chapek, président-directeur général de la Walt Disney Company, et de Brie Larson, l'actrice qui incarne Captain Marvel. C'est la première étape d'un titanesque plan d'expansion du parc d'attractions de Marne-la-Vallée, pour un investissement total estimé à 2 milliards d'euros et échelonné sur plusieurs années.

Natacha Rafalski (présidente de Disneyland Paris), Brie Larson (l'actrice qui interprête Captain Marvel) et Bob Chapek (PDG de la Walt Disney Company) ont lancé l'Avengers Campus, 11 jours avant son ouverture au public. (VALENTIN DESJARDINS_)

Géographiquement, cette zone se situe au sein du plus récent des deux parcs à thèmes parisiens, le Walt Disney Studios. Elle remplace l'espace qui était baptisé auparavant "Backlot", qui comprenait notamment les attractions "Armageddon" et "Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith". La première a été entièrement détruite et reconstruite pour devenir "Spider-Man Web Adventure", un défouloir hilarant où l'on peut lancer des toiles comme l'homme-araignée grâce à des lunettes 3D et un ingénieux système de détection de mouvements. La deuxième - qui était l'une des attractions à sensations fortes du parc - a conservé son ossature pour devenir "Flight Force", un voyage dans l'espace au démarrage supersonique avec Iron Man et Captain Marvel.

Comme son nom l'indique, cet espace consacré aux Avengers (le nom du groupe formé par les différents héros Marvel) a été conçu comme un campus universitaire à l'américaine. La décoration reprend des éléments-clés de la licence, comme l'avion Quinjet qui trône sur la place centrale et des façades d'immeubles inspirées de quartiers new-yorkais. Cette modernisation complète de la zone donne le sentiment de plonger dans une ville aux allures futuristes et de pouvoir revivre des scènes des différents films Marvel. C'est d'ailleurs sur cette "expérience immersive" que mise Disneyland Paris pour attirer un nouveau public, avec la promesse "d'y croiser un super-héros toutes les cinq minutes". Franceinfo a rencontré la présidente du Parc, Natacha Rafalski, à quelques jours de l'inauguration. Entretien.

franceinfo : Après les nouveautés du 30e anniversaire, Disneyland Paris ouvre cet été son Avengers Campus. En quoi est-ce une étape importante dans l'histoire du Parc ?

Natacha Rafalski : C’est une grande année pour notre destination, 30 ans après son inauguration. L’ouverture du Marvel Avengers Campus fait partie intégrante de ces festivités. En 2018, on a souhaité élargir l'attractivité de la destination en allant vers un nouveau public. C'est ce qui nous a conduits à investir 2 milliards d'euros dans ce grand plan d'expansion des Walt Disney Studios, incluant trois zones thématiques. Et l'Avengers Campus constitue la première étape d'une grande ambition, d'un développement stratégique qui s'inscrit sur plusieurs années. Aujourd'hui, on est vraiment dans la plus grande transformation de notre destination depuis son ouverture. C'est donc une étape majeure dans notre désir d'élargir son attractivité en séduisant de nouveaux publics.

La Quinjet, l'avion utilisé par les super-héros dans les films Marvel, trône sur la place principale de l'Avengers Campus à Disneyland Paris. (A.J.)

Quelle est la cible visée par cette zone dédiée aux héros de l'univers Marvel ?

Je suis convaincue que l'univers Marvel est destiné à tous les publics, pas seulement les garçons. Avec ce campus, on vise tout autant les familles, les enfants, les adultes, les filles et les garçons. Selon moi, les valeurs de Marvel peuvent attirer tout le monde, nous n'avons pas voulu limiter cette zone à un public en particulier. Ayant tout essayé et ayant vu tous les spectacles, je peux vous dire que tout le monde va y trouver son compte, et pas seulement les fans de Marvel. Chacun va pouvoir apprécier les différentes expériences à travers le campus, même ceux qui ne connaissent pas très bien la franchise.

Qu'appréciez-vous personnellement dans l'univers Marvel ?

Je suis une grande fan de tous les personnages. Je m'appelle Natacha, alors ma préférée, c'est évidemment Black Widow (de son vrai nom Natasha Romanoff, NDLR). J'aime particulièrement de nos héroïnes féminines en général. Je ne rate rien des films et des nouvelles séries, je suis en train de regarder Miss Marvel en ce moment et j'adore. J'apprécie les valeurs que véhiculent ces différents héros. Le courage, l'esprit d'équipe, le partage mais aussi la diversité. On pourra voir d'ailleurs se rendre compte de toute cette richesse à travers les rencontres avec les héros sur le campus.



Combien de super-héros pourra-t-on croiser sur l'Avengers Campus ?

Le public pourra rencontrer jusqu'à une quinzaine de héros, qui interagiront toute la journée avec les visiteurs sur toute la zone. Ici, le principe, c'est que chaque visiteur est une future recrue pour les Avengers. Il ne se passera pas cinq minutes sans que vous croisiez un nouveau super-héros prêt à vous recruter.

Spider-Man apparaît régulièrement pour faire des acrobaties sur les toits des bâtiments de l'Avengers Campus. (A.J.)

Comment va se dérouler ce "recrutement" ? Quelles types d'interactions sont prévues avec le public ?

Ça commence dès l'entrée au portail des héros, qui est un endroit où on va pouvoir rencontrer beaucoup de personnages et prendre des photos avec eux. Le Deployment Vehicle, la voiture des Avengers, va circuler au sein du campus et dispatcher les différents héros pendant la journée. Il y aura des scènes d'action spectaculaires et des cascades sur les toits des bâtiments avec plusieurs personnages. Nous aurons aussi des spectacles avec les Dora Milaje, les protectrices royales du Wakanda dans Black Panther. On va aussi pouvoir danser avec Star Lord et Gamora des Gardiens de la Galaxie. Et il y aura également le Training Center, qui permettra au public d'enregistrer des toutes nouvelles séquences animées à travers des vidéos dynamiques avec les héros.

Quelles sont les particularités des deux nouvelles attractions à découvrir sur ce land ?

Nous avons "Avengers Assemble : Flight Force", qui est une exclusivité de Disneyland Paris. Nos recrues vont avoir une mission très importante avec Captain Mavel et Iron Man. Il y aura dans la file d'attente de l'attraction un animatronique (personnage animé) Iron Man spectaculaire, et nous sommes le premier parc à l'avoir.

Iron Man et Captain Marvel sont les héros de la nouvelle attraction "Avengers Assemble : Flight Force", qui remplace "Rock'n'Roller Coaster" dans le parc Walt Disney Studios. (A.J.)

Il y a également "Spider-Man : Web Adventure" (basée sur une attraction du Parc Disneyland de Californie, NDLR), qui est développée grâce à une toute nouvelle technologie. Nos recrues vont être à côté de Spider-Man pour l'aider à stopper une invasion de spider-bots. Ce qui est génial, c'est que les visiteurs vont lancer des toiles virtuelles de leurs poignets, grâce à une technologie de détection de mouvements des bras et du corps. C'est une attraction qui va parler absolument à tout le monde.

"Spider-Man Web Adventure" est une nouvelle attraction qui permet de tirer des toiles comme l'homme-araignée grâce à un ingénieux système de détection de mouvements. (A.J.)

Après l'Avengers Campus, quelles sont les prochaines étapes du plan d'expansion du parc Walt Disney Studios ?

On a déjà entamé la prochaine étape qui sera consacrée à La Reine des Neiges, avec une reconstitution du royaume d'Arendelle. On a commencé la construction cette année. Sur un tout nouvel espace qui viendra agrandir le parc, il y aura des attractions, un village qui va reprendre l'architecture des films, le château, des boutiques et restaurants.

La troisième zone thématique citée en 2018 concernait l'univers de Star Wars, mais elle n'est plus évoquée aujourd'hui. Est-elle toujours prévue ?



Nous sommes encore en train de travailler sur la troisième thématique. Nous ferons des annonces à ce propos quand nous serons prêts.

L'Avengers Campus se compose de deux attractions, deux restaurants, une boutique et un "Training center" pour prendre des photos avec les héros Marvel. (A.J.)

D'ici là, quels autres aménagements seront réalisés sur le parc ?

En parallèle, nous développons notre offre hôtelière. Cela a débuté avec la transformation de l'hôtel New York, qui est devenu un hôtel unique au monde dédié à l'art de Marvel, avec 350 pièces venues de plus de 110 artistes à travers le monde. En ce moment, c'est le Disneyland Hôtel qui est en rénovation. Ce sera le premier hôtel sur un thème royal, ce sera une transformation spectaculaire. On est également en train de développer le côté digital, pour fluidifier l'expérience de nos visiteurs et leur donner plus d'options de personnalisation de leur séjour.

