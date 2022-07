"Thor Love and Thunder" : entre les dieux de Marvel, l'humour plus fort que le coup de foudre

Trois ans après sa dernière apparition dans le MCU dans Avengers : Endgame, le dieu du tonnerre fait son retour au cinéma dans Thor : Love and Thunder. Toujours campé par Chris Hemsworth, l'Avenger est une nouvelle fois mis en scène par le réalisateur néo-zélandais Taika Waititi, qui avait déjà dopé la franchise dans Thor : Ragnarok en 2017 en y insufflant son grain de folie.

Deux Thor et un "Boucher"

Fraîchement sorti de sa dépression, Thor Odinson sillonne l'espace aux côtés de ses nouveaux amis, les Gardiens de la galaxie. De mission en mission, l'Asgardien regagne son corps d'athlète et toute sa puissance mais cherche toujours à donner un sens à son existence. Il va retrouver le sourire au côté de Jane Foster (Natalie Portman), son ex-petite amie, qui - à la surprise générale - a acquis des pouvoirs divins et appris à contrôler le célèbre marteau Mjöllnir.

Ensemble, Thor et Mighty Thor (le nom d'héroïne de Jane Foster) vont devoir affronter un mystérieux et terrifiant tueur : Gorr (Christian Bale), surnommé "le Boucher des dieux". Pour stopper ce génocide de divinités, l'ancien couple va solliciter Valkyrie (Tessa Thompson), qui règne sur la Nouvelle Asgard, mais également de Zeus, qui fait sa première apparition dans l'univers Marvel sous les traits de Russell Crowe.

Natalie Portman de retour au premier plan

Absente des films Marvel depuis Thor 2 sorti en 2013, la brillante scientifique Jane Foster signe ici un retour aussi espéré qu'inattendu. Natalie Portman, qui avait pourtant déclaré en 2016 que son histoire avec Marvel était terminée, s'est laissée convaincre par le projet de Taika Waititi de faire d'elle l'égale du dieu du tonnerre. Son personnage de Mighty Thor, pour lequel elle a suivi un spectaculaire entraînement physique pendant plusieurs mois, vole la vedette de son homologue masculin.

Armée de son marteau reconstitué (Mjöllnir avait été détruit par Hela, soeur de Thor), Jane sort du rôle de composition qui était le sien dans les premiers films de la franchise, où elle restait dans l'ombre de son imposant compagnon. Et s'inscrit désormais dans la lignée des autres héroïnes charismatiques portées par Marvel ces dernières années, comme Captain Marvel ou Black Widow.

>> Notre interview de Natalie Portman

Kitsch, pop et fun

Le titre Amour et Tonnerre - qui pourrait coller à une sitcom des années 90 - annonce bien la couleur de ce quatrième film des aventures de Thor. Sur fond de romance retrouvée, Taika Waititi conserve son style à la fois kitsch et pop à travers une proposition toujours très élégante qui joue sur les contrastes, aussi bien visuels que sentimentaux. Les frasques des dieux et leur look clinquant tranchent avec le sombre dessein de Gorr, incarné par un Christian Bale méconnaissable. Mention spéciale à l'esthétisme et à l'ambiance de la bataille finale, qui se déroule dans un décor noir et blanc du plus bel effet.

Le cinéaste - qui a le vent en poupe chez Disney puisqu'il est également à la tête de projets pour Star Wars - pousse encore plus loin le bouchon de l'humour que dans Thor : Ragnarok. Les Gardiens de la Galaxie apportent une fois de plus leur dose de légèreté et séduiront assurément le jeune public, tout comme ces chèvres de l'espace au cri insupportable, tirant le bateau volant des héros à la façon du traîneau du Père Noël.

L'humour prend le pas sur l'émotion

Pour sa huitième apparition dans le MCU, Chris Hemsworth - un des derniers piliers de la saga après les départs de Robert Downey Jr. et de Chris Evans - est d'ailleurs le premier à apporter son lot de légèreté. L'acteur australien de 38 ans au look de Viking semble trouver une nouvelle jeunesse devant les caméras de Taika Waititi et n'hésite jamais à tourner son image de divinité en dérision. Jusqu'à un mémorable combat contre Zeus où il se retrouve... entièrement nu.

Sans jamais se prendre au sérieux, Thor poursuit donc son introspection de personnage complexe et attachant dans cette suite à la fois énergisante et hilarante. Toutefois, à trop miser sur le second degré, Love and Thunder en oublierait presque d'être touchant, la faute à un décalage trop marqué entre l'absurdité de certains gags et la tragédie qui touche les personnages. Taika Waititi tente tout, il surfe avec les excès pour apporter sa fraîcheur à une saga Mavel décrite comme trop formatée. Au risque de créer un déséquilibre lors des séquences-clés du film, qui auraient mérité un traitement plus émouvant.

L'affiche du film "Thor : Love and Thunder", au cinéma le 13 juillet 2022. (MARVEL STUDIOS)

La fiche

Genre : aventure, action, science-fiction, fantastique

Réalisateur : Taika Waititi

Acteurs : Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale

Pays : États-Unis

Durée : 1h59

Sortie : 13 juillet 2022

Société de production : Marvel Studios

Distributeur : Walt Disney Studios Distribution

Synopsis : Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de Gorr, qui s’est donné pour mission d’exterminer tous les dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement son puissant marteau, le Mjöllnir. Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse aventure cosmique pour comprendre les motivations qui poussent Gorr à la vengeance et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.