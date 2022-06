Sur Disney+, la série "Miss Marvel" met en scène la première super-héroïne musulmane

C'est un événement qui dépasse les frontières du monde imaginaire du monde cinématographique de Marvel (le fameux MCU). Le 8 juin, la plateforme Disney+ diffuse le premier épisode de la mini-série Miss Marvel. En plus de ses super-pouvoirs, l'héroïne Kamala Khan a une particularité : elle est de confession musulmane. Un fait qui pourrait sembler banal pour une citoyenne américaine, mais qui constitue une première à la symbolique forte pour un personnage principal de Marvel.

Miss Marvel est le nom générique de plusieurs super-héroïnes dont les aventures sont racontées depuis 1977 dans l'univers de Marvel. Depuis 2014, c'est Kamala Khan, une jeune Américaine de 16 ans issue d'une famille pakistanaise, qui endosse le costume de l'héroïne dans les comics. C'est l'éditrice Sana Amanat qui lui a donné vie en s'inspirant de sa propre enfance en tant qu'Américaine de religion musulmane. La scénariste G. Willow Wilson, convertie à l'Islam, a ensuite développé le personnage de Kamala Khan.

Une adaptation qui diffère de la série comics

Dans la série diffusée sur Disney+, le téléspectateur plonge dans la vie quotidienne de cette lycéenne (jouée par l'actrice Iman Vellani) qui habite et étudie à Jersey City, une ville de taille moyenne située dans le New Jersey en face de New York. La grande passion de Kamala Khan, ce sont les Avengers, le groupe de super-héros de Marvel. Avec Bruno Carrelli, son meilleur ami doté d'un gros QI et de compétences folles pour inventer des objets connectés, elle conspire en douce contre ses parents pour faire le mur et se rendre à l'AvengersCon, une soirée déguisée à destination des fans des comics Marvel qui fait l'événement à Jersey City.

Dans la série développée par les studios Marvel, Kamala Khan acquiert ses pouvoirs de manière radicalement différente de ce que les lecteurs avaient pu lire dans les comics. Elle ne devient pas Miss Marvel au contact d'un nuage de tératogène, mais en entrant en possession par hasard d'un mystérieux bracelet. Ce scénario permet de présenter encore un peu plus Kamala Khan comme une étudiante ordinaire, qui se débat avec des questions existentielles classiques pour une jeune fille de son âge.

Kamala Khan apprend à maîtriser son pouvoir avec l'aide de Bruno Carrelli. (COURTESY OF MARVEL STUDIOS)

"J'ai voulu créer une histoire pour toutes les petites filles qui ne se retrouvent pas dans les médias, particulièrement dans la culture populaire et les programmes de divertissement. Kamala Khan n'est pas seulement musulmane et elle n'a pas vocation à représenter tous les musulmans. Elle représente juste une perspective", confiait Sana Amanat au journal Le Monde en 2013.

La vie de famille de Kamala Khan est un axe narratif majeur dans la série. Dans les deux premiers épisodes que nous avons pu voir en avant-première, la rébellion de la lycéenne contre les choix que ses parents veulent lui imposer compte autant que la découverte du bracelet magique. Sa mère voudrait qu'elle suive la même voie que son frère - un mariage religieux pour respecter les préceptes de l'islam et une vie sans extravagances. Ce contexte est utilisé de manière assez juste par les réalisateurs, qui n'en font pas trop avec cet aspect de "première héroïne musulmane" de Marvel.

Jersey City, le miroir inversé de New York

Le début de la mini-série est donc prometteur. Le conflit entre l'adolescente, qui veut assouvir sa passion du dessin et des super-héros, et ses parents qui exigent qu'elle suive avec discipline ses études, parlera à de nombreux d'adolescents. L'humour, qui infuse les dialogues bien ficelés, offre une épaisseur supplémentaire aux aventures de Miss Marvel.

L'autre réussite du scénariste Bisha K.Ali, c'est d'avoir fait de Jersey City un miroir inversé des gratte-ciel de New York, qui apparaissent en toile de fond de la série. Loin des clichés éculés de la vie new-yorkaise, dont le décor rythme bon nombre de films de super-héros, tout semble banal et assez réaliste dans les rues de Jersey City. Une ville que Kamala définit comme assez "craignos".

L'héroïne Kamala Khan vit dans une famille américaine originaire du Pakistan. (DANIEL MCFADDEN / MARVEL)

Miss Marvel ne devrait pas disparaître après les six épisodes de la mini-série, qui installe l'adolescente dans l'univers MCU. Elle devrait ainsi réapparaître au cinéma dans le film The Marvels, prévu pour 2023. Un film qui la verra joindre ses forces à celles des personnages de Carol Danvers (Captain Marvel) et Monica Rambeau (vue dans la série WandaVision).

La série "Miss Marvel" (six épisodes) est diffusée sur la plateforme de streaming Disney+ à partir du 8 juin 2022.