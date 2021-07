"The Art of Marvel", un hôtel rénové en galerie d'art avec 350 œuvres à l'effigie des super héros

Inauguré il y a un mois, l'hôtel "New York - The Art of Marvel" situé à l'entrée de Disneyland Paris, à Marne-la-Vallée, a été complètement restauré pour accueillir un véritable musée dédié à l'univers des super-héros. Il regroupe quelque 350 oeuvres d'art (dont 50 inédites) d'artistes internationaux, accessibles aux visiteurs du parc.

Fermé près de huit mois en raison de la pandémie de Covid-19, Disneyland Paris a rouvert ses portes le mois dernier et en a profité pour dévoiler sa dernière fierté : l'hôtel New York, inauguré à Marne-la-Vallée en 1992, a été entièrement rénové et transformé après 16 mois de travaux en une immense galerie d'art, baptisée The Art of Marvel. L'univers des Avengers possède désormais son propre établissement, une première dans l'histoire des parcs à thèmes Disney dans le monde.

Il faut dire qu'au même titre que Star Wars, Marvel est devenue en une décennie l'une des licences phares de l'empire Disney, et également l'une des plus "bankables". Créés pour certains avant la Seconde Guerre mondiale, les Captain America, Spider-Man et autre Black Widow - dont les aventures se déclinent désormais en plus de 30 films et séries - parcourent les époques et fascinent aussi bien les fans de comics de la première heure que le plus jeune public. Et c'est justement dans le but de rassembler toutes les générations que cette galerie d'art, accessible à tous les visiteurs du parc, a été conçue.

L'artiste espagnol Carlos Gomez a conçu les cases de BD rétroéclairées en noir et blanc du hall d'entrée. Sans texte, l'histoire relate le rassemblement des Avengers. (Anthony Jammot)

L'armure d'Iron Man, le bouclier de Captain America

Premier hôtel Disney entièrement consacré à l'univers imaginé par Stan Lee, The Art of Marvel a donc été imaginé comme un musée. Ses concepteurs se sont appuyés sur l'ambiance nord-américaine de l'établissement pour thématiser les lieux avec ces figures de la pop culture. Le hall d'entrée, avec ses 10 colonnes monumentales en aluminium, plonge d'emblée le visiteur dans le Manhattan fantastique des Avengers.

Au milieu de ces Black Panther, Hulk et Doctor Strange de cinq mètres de haut se trouvent trois armures tailles réelles d'Iron Man, qu'on croirait directement sorties de l'atelier du milliardaire excentrique Tony Stark. On y trouve aussi l'indestructible bouclier en vibranium de Steve Rogers et une BD géante conçue comme un vitrail en noir et blanc par l'artiste espagnol Carlos Gomez, relatant le rassemblement des héros.

L'indestructible bouclier en vibranium de Captain America. (Anthony Jammot)

On déambule ensuite dans les couloirs du rez-de-chaussée où se trouvent la grande majorité des 350 oeuvres d'art, parmi lesquelles 50 ont été spécialement conçues pour la galerie parisienne. On y retrouve des tableaux de toutes tailles représentant aussi bien des héros comme Scarlet Witch ou Deadpool, que des fameux vilains, comme Mysterio ou Docteur Octopus.

Représentés de profil avec un look vintage ou bien en plein action dans un style plus moderne, on mesure l'évolution du design de chaque personnage de la galaxie Marvel, des premiers coups de crayon de leurs créateurs en 1939 à leurs évolutions les plus contemporaines.

Spider-Man, Hulk mais aussi Deadpool. Les héros Marvel les plus connus mais aussi des personnages qui ne sont pas encore apparus dans des films du MCU sont présents un peu partout dans la galerie. (Anthony Jammot)

Mouvement et modernité

"La ligne directrice, c'était de représenter les héros Marvel dans des positions inspirantes, explique Thomas Muller, scénographe pour Walt Disney Imagineering Paris. On a réuni plus de cent artistes internationaux pour obtenir une diversité dans les styles des super-héros. Avec cette galerie, on a voulu couvrir l'ensemble des époques et des styles et montrer que des personnages qui ont presque un siècle d'existence restent très modernes car ils sont toujours en mouvement".

Cette énergie créative se retrouve notamment sur un impressionnant dessin, réalisé en deux jours à main levée par l'illustrateur coréen Kim Jung Gi, au crayon et sans gomme, qui représente 17 personnages - dont Loki, protagoniste de la dernière série Marvel Studios.

Dix-sept personnages Marvel se trouvent en mouvement dans cet immense dessin réalisé à main levée par l'artiste coréen Kim Jung Gi. (Anthony Jammot)

Quatre autres toiles, situées dans le couloir menant à l'un des deux restaurants de l'hôtel, se distinguent par leur style pop art : elles sont signées des designers italiens et frères jumeaux Van Orton et présentent Hulk, Captain America, Black Panther et Captain Marvel de face, avec des traits "cartoon" et des couleurs très vives.

Des oeuvres représentant des héros Marvel en style pop art ont été réalisées spécialement pour orner les couloirs de l'hôtel. (Anthony Jammot)

"On aide les héros à traverser les générations"

Autre création européenne, celle du Français Olivier Coipel, notamment connu pour son travail sur le design de Thor. Il a livré l'un des vastes tableaux situés à chacun des huit étages de l'hôtel, à la sortie de l'ascenseur.

"Thor, c'est mon bébé, je le connais par coeur, raconte l'artiste de 47 ans. J'ai participé à la création de son design utilisé dans les films sortis au cinéma. Par rapport au Dieu du tonnerre issu de la mythologie nordique, je l'ai davantage protégé, je lui ai ajouté une armure et plus de matière. Ce qui me plaît dans l'univers, c'est qu'il y a une grande liberté offerte aux artistes pour redessiner les personnages sans les faire vieillir. On aide les héros à évoluer, à traverser les générations".

Chaque étage du bâtiment est placé sous le signe d'un des principaux héros Marvel et propose une oeuvre originale d'un artiste. Ici, le "Thor" designé par le Français Olivier Coipel. (Anthony Jammot)

Une autre partie de la galerie comblera les plus nostalgiques, grâce à sa rotonde recouverte de couvertures de comics d'origine. Fourmillant de détails et de personnages issus du multivers Marvel, on y trouve notamment les reproductions des premières apparitions des Quatre Fantastiques (1962) et des X-Men (1963).

Des unes de célèbres comics (Avengers, les Quatre Fantastiques, les X-Men) rassemblant des dizaines de héros Marvel sont réunies dans la galerie. (Anthony Jammot)

En attendant le campus Avengers

Ce mur marque l'entrée de la galerie Jack Kirby, l'illustre dessinateur surnommé "the king of comics". Le père de Hulk, Captain America et Iron Man donne ainsi son nom à l'espace qui accueillera des expositions temporaires. Actuellement, ce sont les concept art des campus Avengers, prévus dans les différents parcs Disney du monde, qui sont affichés.

Signées par le directeur de création de Marvel Studios Ryan Meinerding, ces ébauches permettront aux plus grands mordus de super-héros de se projeter dans le "land" qui leur sera spécialement dédié en France. Les travaux de cet espace d'attractions, de spectacles et de rencontres avec les personnages Marvel ont débuté. Ouverture prévue au Walt Disney Studios de Marne-la-Vallée en 2022.