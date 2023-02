Retraites : que faire en cas d’erreur dans le calcul de sa retraite ?

Le projet de réforme des retraites a fait couler beaucoup d’encre. Certains se sont d’ailleurs rendu compte qu’il manquait des trimestres dans le calcul de leurs droits. Thibaud de Barbeyrac était sur le plateau du 19/20 pour expliquer la marche à suivre en cas d’erreur.

Mieux vaut surveiller ses relevés de droit pour éviter la mauvaise surprise en partant à la retraite. Un relevé individuel de situation est transmis tous les 5 ans, dès les 35 ans. “Le moment où on vous conseille de faire le point et de tout vérifier, c’est environ un ou deux ans avant votre départ en retraite”, souligne Thibaud de Barbeyrac. Et il ne faut pas tarder avant de souligner une possible erreur. “Quelques semaines avant de partir en retraite, vous allez recevoir votre notification de retraite. Ça vous donne le montant de votre pension. À partir de ce moment-là, selon la caisse nationale d'assurance-vieillesse, vous n’avez que deux mois pour signaler une erreur”, prévient le journaliste.

Des preuves à fournir

Pour faire valoir ses droits, il faudra fournir des documents. “Il faut d'abord des preuves : ça peut être vos bulletins de salaire, vos contrats de travail, vos allocations chômage ou vos indemnités maladie. Pour contester, chacun des 43 régimes de retraite a son site”, précise Thibaud de Barbeyrac. “Si la réponse que votre caisse vous fait ne vous convient pas, vous avez une succession de recours. D’abord la “commission de recours amiable”, puis le médiateur de la caisse de retraite, ensuite le défenseur des droits, et enfin le Tribunal de Grande Instance”, conclut-il.