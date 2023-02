Guerre en Ukraine : Joe Biden à Kiev pour la première fois depuis le début du conflit

Dans le plus grand secret, le président américain s’est rendu en Ukraine, lundi 20 février, à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe. Il a notamment promis de nouvelles aides.

Imperturbable malgré le son des sirènes anti-aériennes, le président américain Joe Biden a marché tranquillement, lundi 20 février, dans les rues de Kiev (Ukraine), au côté de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Une image forte et symbolique. Les deux hommes se recueillent longuement face au mur à la mémoire des défenseurs, avant de se prendre dans les bras, devant les caméras. "Je suis ici pour montrer le soutien indéfectible à l’indépendance de la nation et à son intégrité territoriale", a affirmé le président des Etats-Unis.

Une visite saluée par les Ukrainiens

Organisée dans le plus grand secret, il s’agit de la première visite d’un président américain en Ukraine depuis plus de 15 ans. Lors d’un point presse, Joe Biden a promis de nouveaux armements et 500 millions de dollars d’aide supplémentaire. À Kiev, cette visite surprise a été saluée par les habitants après presque un an de guerre. Les deux présidents se sont finalement quittés devant une plaque commémorative de la visite américaine. Joe Biden est attendu en Pologne où il doit s’exprimer mardi 21 février, jour du grand discours du président russe Vladimir Poutine devant les députés russes.