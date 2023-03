Réforme des retraites : le nombre de manifestants et grévistes en baisse pour la huitième journée de mobilisation

Les Français étaient moins nombreux dans les rues pour la huitième journée de mobilisation contre la réforme des retraites que pour la précédente. Une journée pourtant décisive à la veille du vote du texte, prévu jeudi 16 mars.

Pour la huitième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, mercredi 15 mars, la mobilisation a marqué le pas partout en France. Selon les syndicats, 1,7 million de personnes ont défilé dans les rues, contre 3,5 millions le mardi précédent. De son côté, la police a compté 480 000 personnes, plus de deux fois moins que le 7 mars.

Des chiffres en baisse un peu partout en France

Pas de quoi entamer le moral de Dominique Lohnherr, une musicienne de 60 ans, qui espérait partir à la retraite dans les prochains mois. "Ce qu’on voit, c’est qu’il y a du monde dans la rue. (…) Je vois que je ne suis pas toute seule, moi ça me fait du bien", confie-t-elle. Beaucoup craignent toutefois que l’amertume ne l’emporte. "Ça ne change rien, ça ne bouge pas, et on a l’impression que ça va péter", craint Tanguy Richard, étudiant. Les chiffres sont également en baisse à Grenoble (Isère), Nice (Alpes-Maritimes) ou Marseille (Bouches-du-Rhône).