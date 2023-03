DIRECT. Réforme des retraites : les débats de la commission mixte paritaire, décisifs pour l'adoption du texte, ont démarré

Ce qu'il faut savoir

Journée sous haute tension au Palais-Bourbon. Sept députés et sept sénateurs ont commencé à se réunir à huis clos, mercredi 15 mars, lors d'une commission mixte paritaire (CMP), pour chercher un compromis sur la réforme des retraites. Cet accord est indispensable à la veille d'un éventuel vote final à l'Assemblée, à haut risque pour l'exécutif. Du côté des manifestations et des grèves, une huitième journée d'action a débuté à l'appel de l'intersyndicale. Suivez notre direct.

Une CMP à huis clos. La commission mixte paritaire a débuté ses échanges peu après 9 heures au Palais-Bourbon. A huis clos, comme le veut l'usage, mais tout de même sous le feu des projecteurs. Une partie de la gauche avait demandé que les débats soient publics pour éviter, selon le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, "combines et magouilles". En vain. La cheffe de file des députés LFI, Mathilde Panot, membre de la CMP, ou d'autres suppléants de la Nupes, comme Arthur Delaporte ou Hadrien Clouet, tweetent néanmoins les débats de la CMP en direct.

Le suspense demeure à l'Assemblée nationale. Un accord est probable, alors que les macronistes et la droite sont majoritaires au sein de la CMP. En cas de succès, le texte sera présenté jeudi matin au Sénat, dominé par la droite, qui devrait le valider une dernière fois. Mais l'incertitude demeure sur le vote qui doit suivre dans l'après-midi à l'Assemblée nationale. Le groupe Les Républicains, dont les voix sont décisives, apparaît toujours aussi divisé. De quoi donner des sueurs froides au gouvernement et au camp présidentiel, qui ne disposent que d'une majorité relative.

Le point sur les grèves et la mobilisation. Les grèves restent très suivies dans l'énergie et chez les éboueurs, notamment à Paris où ils comptent poursuivre leur mouvement "au moins jusqu'au 20 mars". Mais la mobilisation semble s'essouffler dans les raffineries et certains pans des transports. Dans la rue, de source policière, les renseignements prévoient entre 650 et 850 000 manifestants, moins que le 7 mars, point d'orgue de la mobilisation (1,28 million, selon le ministère de l'Intérieur). Le cortège parisien s'ébranlera à 14 heures des Invalides pour terminer place d'Italie.