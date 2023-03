Les gargouilles, statues et anges de Notre-Dame de Paris endommagés par les flammes sont peu à peu de retour. Reportage au cœur des ateliers.

Créatures étranges et grimaçantes, les gargouilles et chimères font partie de l’âme de Notre-Dame de Paris. Gardiennes de l’édifice, elles étaient sensées protéger la cathédrale des colères du ciel. Certains de ces animaux fantastiques n’ont pas survécu à l’incendie. Depuis quelques mois, ils reprennent vie. Fanny Piéplu, sculptrice, recrée à l’argile l’une de ces créatures centenaires, sur la base d’une photo. "Ce n’est pas une Viollet-le-Duc, elle est plus ancienne. Je pense que ça date d’une restauration du XVIIIe siècle", confie-t-elle. Le modèle sera ensuite taillé dans la pierre.

Les blocs de pierres extraits des carrières de l'Oise arrivés par voie fluviale

Les autres chimères abîmées par les flammes ont été restaurées. Mais trop fragilisées par le temps, elles seront elles aussi reproduites. Ils ont une dizaine de sculpteurs à travailler sur le chantier d’exception. Des ornements autour de la rosace aux décors feuillages, tout doit être refait à l’identique. Chaque pièce représente au minimum trois semaines de travail. Comme il y a 800 ans, les blocs de pierres extraits des carrières de l’Oise sont arrivés par voie fluviale, pour reconstruire les voutes de Notre-Dame détruites par l’effondrement de la flèche. Les quatre anges, de 350 kg chacun, ont été positionnées là où trônera bientôt la flèche.