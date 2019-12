Réforme des retraites : l'UE encourage Macron, qui sera fragilisé en cas d'échec

Depuis des années, c'est devenu un mantra à la Commission européenne. La France doit réformer ses retraites pour alléger sa dette publique qui frôle les 99% du PIB. Bruxelles prône même un alignement des régimes de retraite public-privé, ce qui, selon l'UE, réduirait de plus de cinq milliards les dépenses de l'État français à l'horizon 2022.

Dans ce contexte, à la veille de la grève du 5 décembre, plusieurs observateurs européens saluent le courage du président français, qui a pris ce dossier à bras-le-corps, mais ils s'interrogent sur sa méthode peu lisible et faite d'hésitations et d'à-coups. Le journal belge Le Soir affirme qu'Emmanuel Macron joue son quinquennat sur ce sujet. Et comme les agendas des réformes en France et en Europe sont étroitement liés, un échec sur les retraites fragiliserait Emmanuel Macron sur la scène européenne.