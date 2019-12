EN IMAGES. Grève du 5 décembre : rames de métro bondées, manifestations et embouteillages monstres... Quand les grèves de 1995 paralysaient Paris

Alors qu'une mobilisation massive contre la réforme des retraites débute jeudi, franceinfo s'est replongé dans les photos du plus important mouvement social depuis Mai-68.

L'histoire va-t-elle se répéter, vingt-quatre ans après ? La grève potentiellement massive et durable qui débute jeudi 5 décembre contre la réforme des retraites ravive le souvenir de celle de 1995, qui avait paralysé les transports en commun durant trois semaines et forcé le gouvernement de l'époque à reculer.

L'objet de la contestation était alors le plan présenté le 15 novembre 1995 par Alain Juppé, Premier ministre du président Jacques Chirac élu six mois plus tôt. Au menu : une profonde réforme du système de protection sociale, qui prévoyait un renforcement du contrôle de l'Etat sur l'assurance-maladie et une augmentation des prélèvements sociaux, ainsi qu'un alignement des régimes de retraite des fonctionnaires et des entreprises publiques sur celui des salariés du privé.

La réaction a été de taille : grèves reconductibles à la SNCF et à la RATP, manifestations monstres dans toute la France... Pendant trois semaines, le pays a tourné au ralenti. La situation était particulièrement critique à Paris, où étaient organisés les principaux défilés et où les transports publics étaient au point mort, obligeant les usagers à se rendre au travail à vélo, en voiture... ou en bateau ! Franceinfo s'est replongé dans les photos de l'époque.