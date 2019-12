DIRECT. Grève du 5 décembre : suivez les perturbations de trafic SNCF et RATP

Ce qu'il faut savoir

Journée noire dans les transports, les écoles et les hôpitaux. Les cheminots et les agents RATP sont appelés par différents syndicats à faire grève, jeudi 5 décembre, contre la réforme des retraites. Ils ont été rejoints par d'autres salariés et agents des services publics mais aussi des avocats, des pompiers... Suivez la journée de mobilisation ainsi que les manifestations en direct sur franceinfo.fr.

Circulation très perturbée sur les rails. Les prévisions SNCF pour la journée du jeudi 5 décembre laissent craindre un trafic très perturbé dans toute la France, avec un TGV sur dix en moyenne, 3 à 5% des TER en circulation, ou un train sur dix sur les Transilien. Pour la capitale, les prévisions à la RATP ne sont guère plus optimistes, avec un trafic totalement interrompu sur 10 lignes de métro et des trains uniquement aux heures de pointe sur les RER A et B.

Mobilisation à l'hôpital, à l'Education nationale, dans la police... Des perturbations sont à prévoir dans les écoles et les crèches mais aussi dans les commissariats, où des policiers vont faire grève.

Les grandes villes également concernées. Des manifestations sont organisées en régions dès la matinée. Ce sera le cas notamment à Lyon, à Nantes (Loire-Atlantique), Angers (Maine-et-Loire) ou Laval (Mayenne), à Rennes (Ille-et-Vilaine)... En revanche, à Toulouse, la manifestation aura lieu à partir de 14 heures. Dans ces villes, les transports et les services publics seront également perturbés, comme à Lille (Nord), à Montpellier (Hérault), à Strasbourg (Bas-Rhin), à Grenoble (Isère)...

Le système D mis en avant. Télétravail, achat ou location de vélo et de trottinettes, jour de congé ou RTT, en région parisienne, comme ailleurs en France, de nombreux internautes nous ont raconté comment ils comptent s'organiser en ce jour de grève.

Les retraites au cœur des revendications. C'est la réforme envisagée par le gouvernement de suppression des régimes spéciaux et d'instauration d'un régime de retraite universel qui provoque le mécontentement. Selon un sondage Odoxa, près de sept Français sur dix estiment que la mobilisation est justifiée.