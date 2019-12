Grève du 5 décembre : TGV, TER, Intercités, Transilien... Retrouvez toutes les prévisions de trafic de la SNCF pour demain

La SNCF a fait le point sur vos conditions de circulation pour cette grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

Une France à l'arrêt. C'est ce qui se profile, mercredi 4 décembre, à la veille de la grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Franceinfo fait le point sur vos conditions de circulation sur le réseau SNCF :

• Pour les TGV : la SNCF annonce un train sur dix, avec un léger mieux sur le Nord et l'Est où un train sur six devrait circuler.

• Pour les TER : de fortes perturbations sont à prévoir sur tout le territoire. Il y aura 3 à 5% de trafic complété avec des cars (20-23% de trafic, dans certaines régions au-delà de 40%).

• Pour le Transilien : il y aura un train sur dix avec une priorité en heure de pointe. Pour les lignes A et D, il y aura deux trains par heure, mais aucun train sur les lignes R et U.

• Pour les Intercités : il n'y aura pas de train de nuit. La SNCF parvient à maintenir, en plus des prévisions d'hier, un aller-retour vers l'Auvergne et un aller-retour vers la Corrèze.