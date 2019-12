Grève à la RATP : métros, tramways, bus... Retrouvez toutes les prévisions pour demain

Onze lignes de métro seront fermées, le trafic des RER A et B sera très fortement perturbé et assuré essentiellement aux heures de pointe.

Il sera compliqué de circuler en Ile-de-France, jeudi 5 décembre. La RATP a dévoilé ses dernières prévisions de trafic, mercredi en fin d'après-midi, à la veille de la journée de grève qui devrait perturber fortement les transports dans toute la France.

Au total, onze lignes de métro seront fermées, le trafic des RER A et B sera très fortement perturbé et assuré essentiellement aux heures de pointe (6h30-9h30 puis 17 heures-20 heures). Voici le détail :

• Dans le métro. Le trafic sera totalement interrompu sur les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 8, 10, 11, 12 et 13. Un train sur trois devrait circuler sur la ligne 4, et un train sur quatre sur la ligne 7. Le trafic sera normal sur la ligne 1 et la ligne 14, ainsi que sur l'Orlyval.

[Mouvement Social] Le trafic sera très fortement perturbé sur les réseaux #RATP à partir du #5décembre. Le détail des prévisions pour ce jeudi ci-dessous et sur notre site : https://t.co/OElUNYGYky

Nous présentons nos excuses à l’ensemble des voyageurs. pic.twitter.com/vZ7q6ay8r8 — RATP Group (@RATPgroup) December 4, 2019

• Pour les RER A et B. Un train sur deux circulera sur le RER A, uniquement pendant les heures de pointe du matin et du soir. Un train sur trois circulera sur la ligne B du RER. La RATP a précisé que l'interconnexion en gare du Nord ne sera pas assurée.

• Pour les tramways. Sur les lignes parisiennes et de la petite couronne, le trafic sera perturbé. Un tramway sur deux circulera sur la ligne 6, et un sur trois sur les lignes 7 et 8. Concernant les T1, T2 et T3 (a et b), ces lignes fonctionneront en heures de pointe à raison d'un tramway sur trois.

• Pour les bus. Selon la RATP, 1 500 bus sortiront des dépôts, jeudi, soit environ un sur trois.

• Pour les alternatives. Le gouvernement assure avoir obtenu des VTC qu'ils ne majorent pas leurs courses, jeudi, en parallèle de la grève. Sur son site, la RATP a détaillé les alternatives qui s'offriront aux Franciliens souhaitant se déplacer jeudi.