DIRECT. Grève du 6 décembre : suivez la journée de mobilisation à la RATP et la SNCF en temps réel, et les perturbations dans les écoles et les crèches

Ce qu'il faut savoir

Retraités, enseignants, cheminots, pompiers, soignants, étudiants, ouvriers, avocats... A Paris et aux quatre coins de l'Hexagone, une partie de la France était dans la rue jeudi 5 décembre contre la réforme des retraites. Vendredi, une deuxième journée de mobilisation massive est prévue. Suivez-là en direct sur franceinfo.

Trafic "encore très perturbé" à la SNCF. Pour les TGV, un train sur dix circulera sur les axes Est, Nord et Sud-Est, contre un train sur six sur l'axe Atlantique et pour les trains Ouigo. Il n'y aura aucun TGV province-province. Côté TER, "30% du trafic en moyenne" seront assurés. Concernant le trafic international, un Eurostar sur deux sera en circulation, deux Thalys sur trois, un seul aller-retour en Lyria (Paris-Bâle). Il n'y aura aucun train SVI entre la France et l'Italie, aucun Alleo entre l'Hexagone et l'Allemagne, ni aucun train Ellipsos entre la France et l'Espagne.

Des perturbations à la RATP et dans les transports de grandes villes. En Ile-de-France, dix lignes de métro seront fermées (2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13). Ne circuleront qu'aux heures de pointe un RER A sur deux et un RER B sur trois, un métro sur trois sur les lignes 4 et 7 avec plusieurs stations fermées, un sur quatre sur la ligne 8 entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly-Diderot et enfin un sur deux sur la ligne 9 entre Nation et Mairie de Montreuil. En région, de plus faibles perturbations sont à prévoir, notamment à Marseille, avec certaines lignes de bus touchées, ou à Dunkerque sur le réseau DK'bus.

Les transports aériens affectés. Alors que deux syndicats de contrôleurs aériens appellent à la grève, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a de nouveau prié les compagnies aériennes de réduire de 20% leur programme de vols pour vendredi, pour les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Beauvais, Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux. En conséquence, Air France a annoncé l'annulation de 30% de ses vols intérieurs et de près de 10% de ses vols moyen-courriers vendredi.

Lendemain de mobilisation. Jeudi, la France a vécu sa première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Plusieurs manifestations étaient organisées à Paris, Toulouse, Strasbourg, Bordeaux, Rennes, Lille, Marseille ou Lyon... Elles ont réuni, d'après le ministère de l'Intérieur, 806 000 manifestants dans tout le pays.

La réforme des retraites en ligne de mire. "Retraite à points, métro, boulot, caveau, non merci", "Macron, retraite-nous bien", "Point par poing, vous battrez en retraite" : comme l'indiquaient les pancartes dans les cortèges jeudi, la réforme envisagée par le gouvernement sur la suppression des régimes spéciaux et l'instauration d'un régime de retraite universel par points est au cœur du mécontentement. Selon un sondage Odoxa, près de sept Français sur dix estiment que la mobilisation est justifiée.