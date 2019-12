Grève du 18 décembre : légère amélioration du trafic des trains pour mercredi, avec notamment un TGV sur trois et un Transilien sur quatre

Pour le quatorzième jour consécutif, les transports seront très perturbés par la grève des cheminots contre la réforme des retraites.

Les jours se suivent et se ressemblent. La journée du mercredi 18 décembre s'annonce compliquée si vous souhaitez prendre le train alors que la grève contre la réforme des retraites se poursuit. Voici les prévisions de la SNCF, réseau par réseau :

• Pour les TGV : un train sur trois en moyenne

• Pour les Transilien : un train sur quatre en moyenne

• Pour les Intercités : un train sur six en moyenne

• Pour les TER : quatre circulations sur dix en moyenne, en partie assurées par bus

La compagnie précise que "le trafic des trains du quotidien sera extrêmement perturbé" et recommande aux clients de "Transilien et TER de ne pas venir en gare" et de privilégier si possible le covoiturage.