Grève du 19 décembre : TGV, TER, métro, RER... Retrouvez les prévisions de transports pour jeudi

Deux semaines après le coup d'envoi de la contestation contre la réforme des retraites, la situation reste perturbée dans les transports. La situation s'améliore toutefois de manière plus ou moins notable, jeudi 19 décembre, à la SNCF comme à la RATP. Voici les prévisions réseau par réseau.

Trains : mieux sur TGV et Ouigo, stable ailleurs

Les jours se suivent et se ressemblent (ou presque) à la SNCF. Le trafic des trains sera comparable à mercredi pour les Transilien, Intercités et TER. Il n'y a que sur le réseau grande vitesse qu'une amélioration est annoncée.

• Pour les TGV : deux trains sur cinq en moyenne (contre un sur trois la veille).

• Pour les Ouigo : quatre trains sur cinq en moyenne (contre un sur cinq la veille).

• Pour les Transilien : un train sur quatre en moyenne aux heures de pointe.

• Pour les Intercités : un train sur six en moyenne.

• Pour les TER : quatre circulations sur dix en moyenne, en partie assurées par bus

RATP : davantage de métros et de bus

• Pour les métros : seules les deux lignes de métro automatisées (1 et 14) circuleront normalement. Le trafic sera en revanche encore totalement interrompu sur six lignes : 3 bis, 5, 6, 7 bis, 12 et 13. Les métros ne circuleront qu'aux heures de pointe sur quatre lignes : 4, 7, 8 et 9. Les lignes 10 et 11 ne circuleront qu'entre 6h30 et 9 heures. Et la ligne 3 ne roulera qu'entre 16h30 et 19h30, avec 1 métro sur 5. La ligne 2 reprendra partiellement avec 1 métro sur 4 le matin et 1 métro sur 5 l'après-midi, entre Anvers et Porte Dauphine.

• Pour les RER : le trafic sera également encore perturbé sur les RER, avec 1 train sur 2 sur le RER A et 1 train sur 3 sur le RER B, dans les deux cas uniquement aux heures de pointe (jusqu'à 19 heures pour le RER A et jusqu'à 18h30 pour le RER B).

• Pour les tramways : les lignes T2, T5, T6 et T8 fonctionneront normalement. Le trafic sera quasiment normal sur les lignes T6 et T7. La RATP prévoit également 5 tramways sur 6 sur la ligne T2 et 3 tramways sur 4 sur la T3b. Il y aura 2 tramways sur 3 sur le T1 (entre 6h30 et 11 heures et entre 14 heures et 19h30) et le T3a (entre 5h30 et 21 heures).

• Pour les bus : en moyenne 60% du trafic sera assuré.