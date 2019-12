Grève du 12 décembre : TGV, TER, métro, RER... Retrouvez les prévisions de transports pour jeudi

Les transports publics, SNCF et RATP, resteront fortement perturbés jeudi, 8e jour de grèves consécutif en France. Les annonces du Premier ministre sur la réforme des retraites ont en effet mécontenté les syndicats.

Les annonces d'Edouard Philippe n'ont pas convaincu. Le trafic restera très perturbé dans les transports en commun, jeudi 12 décembre, à l'occasion de la huitième journée de grève contre la réforme des retraites. Après l'allocution du Premier ministre, la CGT Cheminots, principal syndicat à la SNCF, et Unsa RATP, première force dans la régie des transports, ont tous deux dit leur détermination à continuer la grève.

Franceinfo fait le point sur les perturbations de ce jeudi.

Un train sur quatre en moyenne sur le réseau SNCF

Pour la huitième journée de grève consécutive, la SNCF prévoit un trafic "toujours fortement perturbé", avec en moyenne un train sur quatre circulant sur le réseau. Dans un communiqué, la direction de la compagnie ferroviaire recommande "aux voyageurs qui le peuvent d’annuler ou de reporter leurs déplacements". Dans le détail, il faudra compter :

• Pour les TGV : un train sur quatre en moyenne.

• Pour les TER : quatre trains sur dix.

• Pour les Transilien : un train sur quatre.

• Pour les Intercités : un train sur quatre.

A Paris, toujours dix lignes de métro fermées

Une nouvelle journée noire est à prévoir pour les Franciliens qui utilisent le réseau RATP. Pour cette huitième journée de grève, le trafic s'annonce toujours très perturbé dans le métro et le RER, a annoncé la régie des transports parisiens.

• Pour les métros : Dix lignes sur 14 resterons fermées. Il s'agit des lignes de métro 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13. Seules les lignes automatiques 1 et 14 fonctionneront normalement. Quant aux lignes 4, 7, 8 et 9, des métros circuleront entre 6h30 et 9 heures et entre 16h30 et 19h30 sans desservir toutes les stations.

• Pour les RER : Sur le RER A, la direction prévoit un trafic d'un train sur deux entre 6h30 et 9h30 et entre 16h30 et 19 heures. Sur la partie du RER B gérée par la RATP, un train sur 3 est à prévoir et l'interconnexion est interrompue à Gare du Nord.

• Pour les trams : Sur le T1 et le T7, seul un tramway sur deux est prévu. Pour la ligne 3a, la circulation attendue est de quatre trams sur cinq et de deux tramways sur trois sur la ligne 3b, le matin et le soir. Enfin sur les lignes T2, T5, T6 et T8, 4 trams sur 5 circuleront.

• Pour les bus : 50% du trafic devrait être assuré en moyenne.

Des "perturbations possibles" pour le trafic aérien

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a annoncé dans un communiqué qu'elle ne demandait pas aux compagnies de réduire leur programme de vols pour la journée de jeudi. Elle précise tout de même que "des perturbations et des retards sont néanmoins possibles" pour la journée et invite les passagers à "s'informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l'état de leur vol".