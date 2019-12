DIRECT. Grève du 12 décembre : suivez la journée de mobilisation à la RATP et à la SNCF en temps réel et les perturbations dans les écoles et les crèches

Ce qu'il faut savoir

La mobilisation ne faiblit pas. Au lendemain des annonces du gouvernement sur la réforme des retraites, la grève est largement reconduite, jeudi 12 décembre, dans les transports. La CGT Cheminots, premier syndicat de la SNCF, a appelé à "renforcer la grève" et l'Unsa, premier syndicat à la RATP, a invité de son côté à "élargir" le mouvement et à l'installer "dans la durée". Même la CFDT, qui soutenait la réforme, a estimé que la "ligne rouge" avait été "franchie" avec la décision d'instaurer un âge pivot à 64 ans. Franceinfo suit en direct les réactions et les perturbations dans les transports ainsi que dans la fonction publique et les écoles.

Le projet du gouvernement détaillé par le Premier ministre. Les Français nés avant 1975 "ne seront pas concernés" par la réforme des retraites, et la génération 2004, celle "qui aura 18 ans en 2022", sera "la première à intégrer le système universel" voulu par le gouvernement, a affirmé Edouard Philippe mercredi. Pour ceux nés entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 2003, "la transition sera très progressive", a-t-il ajouté, assurant que "toute la partie de carrière effectuée jusqu'à 2025 donnera lieu à une retraite calculée sur les anciennes règles" et que "seules les années travaillées à partir de 2025 seront régies par le système universel".

Les syndicats majoritairement mécontents. "Le gouvernement s'est moqué du monde, a réagi mercredi le numéro 1 de la CGT Philippe Martinez. C'est surtout se moquer de ceux qui sont en lutte aujourd'hui et de l'opinion publique qui est largement défavorable à ce projet". L'exécutif a également mécontenté les syndicats réformistes, comme la CFDT ou la CFE-CGC. "La ligne rouge a été franchie" avec la décision d'instaurer un âge pivot à 64 ans, a estimé le patron de la CFDT Laurent Berger. Seul le Medef juge le projet équilibré et porteur de progrès social.

La grève massivement reconduite dans les transports. Jeudi, pour la huitième journée de grève consécutive, la direction de la SNCF prévoit 1 TGV sur 4, 4 TER sur 10 et 1 Transilien sur 4. Côté Intercités, 1 train sur 4 circulera. Du côté de la RATP, dix lignes resteront fermées (2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13). Côté RER, 1 RER B sur 3 circulera jeudi, et 1 train sur 2 pour le RER A. Enfin, pour les bus et les trams, seuls 50% du trafic sera assuré.

L'intersyndicale appelle à des actions locales. Mardi, l'intersyndicale (CGT-FO-FSU-Solidaires et quatre organisations de jeunesse) a appelé à des actions locales pour ce jeudi puis à une journée de mobilisation interprofessionnelle mardi 17 décembre à Paris, en même temps que la manifestation des membres du personnel hospitalier.