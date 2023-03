Grève des éboueurs à Paris : on vous explique le bras de fer entre le gouvernement et la maire Anne Hidalgo

Bientôt la fin de la bataille des ordures ? Depuis plusieurs jours, la mairie de Paris et le gouvernement se renvoient le sac-poubelle : chacun accuse l'autre d'être responsable des monticules d'ordures qui grossissent à vue d'œil dans la capitale. Les grévistes de la CGT ont voté mardi la poursuite du mouvement "au moins jusqu'au 20 mars".

>> Retrouvez toute l'actualité sur la réforme des retraites dans notre direct

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait demandé à Anne Hidalgo de procéder à des réquisitions. Hors de question pour la maire socialiste de Paris, qui s'est dit "solidaire" du mouvement de grève.

Alors que 7 600 tonnes de déchets n'avaient pas été ramassées, le gouvernement a donc décidé de passer en force mercredi. Le préfet de police de Paris, sur ordre du ministre de l'Intérieur, a ordonné la réquisition des personnels. Au 11e jour de grève des éboueurs contre la réforme des retraites, Franceinfo revient sur le bras de fer qui oppose la mairie de Paris et le gouvernement.

Face aux déchets qui s'accumulent, les opposants à la maire de Paris, dont les agents gèrent le ramassage des ordures ménagères dans la moitié des arrondissements, ont les premiers multiplié les critiques. La maire du 7e arrondissement, Rachida Dati (LR), a par exemple accusé la maire socialiste de laisser "les déchets s'entasser et les rats proliférer dans les rues".

Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a de son côté reproché à Anne Hidalgo d'"imposer" aux Parisiens "les conséquences" de son soutien au mouvement de grève contre la réforme des retraites. "Ce n'est pas la grève des éboueurs qui me pose tellement problème, c'est que c'est Anne Hidalgo qui fait grève elle-même. Elle ne fait rien", a également critiqué Clément Beaune, le ministre des Transports, lui aussi élu à Paris, sur France 2. Selon lui, l'élue socialiste aurait dû prendre "des mesures concrètes comme la mutualisation du ramassage et du stockage entre arrondissements, voire la réquisition".

Ce à quoi le premier adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, a répondu en assurant que la ville "met en place des mesures palliatives", reconnaissant au passage avoir recours à des agents privés "sur des urgences absolues". "Sur 30 000 tonnes [déposées dans les rues en dix jours] , nous en avons ramassé 23 000. C'est beaucoup plus qu'un service minimum", a-t-il fait valoir.

"Simplement, tous les jours, parce qu'il y a des grévistes, cela s'accumule. Et plus le gouvernement s'entête, plus les conséquences sont graves."