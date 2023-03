DIRECT. Réforme des retraites : Emmanuel Macron réunit les chefs des groupes parlementaires et des partis de la majorité avant le vote du Sénat et de l'Assemblée

Ce qu'il faut savoir

Une journée clé pour l'exécutif. Après des semaines de débats acharnés et de tractations sous haute tension, la réforme des retraites devrait connaître, jeudi 16 mars, son épilogue parlementaire. La dernière mouture du texte, ficelée par sept sénateurs et sept députés en commission mixte paritaire (CMP), mercredi, doit être soumise au vote à 9 heures au Sénat, puis à 15 heures à l'Assemblée. Si le vote favorable de la chambre haute, dominée par la droite, ne fait guère de doutes, tous les projecteurs seront en revanche braqués vers le Palais-Bourbon, où l'issue du scrutin est toujours incertaine.

Avant ces votes clés, Emmanuel Macron réunit à 8h15 à l'Elysée les chefs des groupes parlementaires et des partis de la majorité présidentielle, a appris franceinfo de sources parlementaires, confirmant une information de BFMTV. Suivez notre direct.

Trois scénarios. Pour que la réforme soit adoptée, il faudra un nombre de voix favorables supérieur à celui des voix "contre", dans chacune des deux chambres. De l'adoption sans 49.3 à un rejet du texte par les députés, on vous explique dans cet article ce qu'il peut advenir lors de ces deux votes.

Incertitude sur le vote des Républicains. Le camp présidentiel ne disposant pas de majorité absolue à l'Assemblée, le vote des députés LR sera donc déterminant. Mais les concessions accordées par le gouvernement à la droite, notamment sur le dispositif des carrières longues, n'ont pas dissipé les doutes sur leurs intentions de vote.

La France insoumise promet de poursuivre l'opposition. "Rien n'est fini", a prévenu mercredi la cheffe de file des députés LFI, Mathilde Panot, qui a annoncé que son groupe votera en faveur de la motion de rejet de la réforme déposée par les députés indépendants Liot. "Et puis nous continuerons avec tous les outils dont nous disposons : saisine du Conseil constitutionnel, motion de censure... Et la suite, on vous la dira après", a-t-elle lancé.