Grève des éboueurs : trois questions sur la grève des éboueurs à Paris ?

La mobilisation des éboueurs contre la réforme des retraites se poursuit. À Paris, 5600 tonnes de déchets s'accumulent sur les trottoirs. Mais la situation est différente en fonction des quartiers.

La mobilisation des éboueurs contre la réforme des retraites est de plus en plus visible dans certaines villes. À Nantes, la métropole recommande aux habitants de ne pas sortir leurs poubelles. La métropole du Havre est également touchée par la mobilisation. À Paris et dans certaines communes d'Île de France, les déchets s'accumulent sur les trottoirs. On comptait, lundi 13 mars, 5.600 tonnes de déchets non ramassés dans la capitale.

Pourquoi les poubelles s'amoncellent dans certains quartiers et pas dans d'autres ?

La situation reste inégale selon les quartiers de la capitale . À Paris, certains arrondissements sont toujours collectés, malgré la grève reconductible entamée le 7 mars. Dans la capitale, la moitié des arrondissements est collectée par des agents municipaux qui eux sont en grève. Dans ces quartiers il y a donc beaucoup de poubelles qui débordent, notamment dans les quartiers chics comme le 16e ou le 17e arrondissement.

Pour les dix autres arrondissements, quatre entreprises privées se répartissent le ramassage (Derichebourg, Pizzorno, Urbaser et Sepur). Dans ces sociétés, le nombre de grévistes est beaucoup moins important, le service fonctionne quasi normalement. Il y a cependant une exception, celle des salariés de l'entreprise Pizzorno, des salariés ont bloqué lundi 13 mars au matin le garage des camions bennes. Ces éboueurs gèrent la collecte du 15e arrondissement de Paris et de plusieurs communes du Val de Marne, comme Rungis ou Arcueil. Autant d'endroits où les déchets commencent à s'entasser.

Quelle est la situation dans les sites d'incinération ?

Pour les déchets qui sont effectivement collectés, il y a d'autres problèmes en Île-de-France. Les éboueurs ne sont pas les seuls en grève, c'est aussi le cas d'une partie des sites d'incinération où l'on brûle les ordures ménagères, les déchets qu'on jette dans sa poubelle sans trier. En Île-de-France les trois sites d’incinération du Syctom, le syndicat mixte de valorisation des déchets, sont à l'arrêt. Habituellement, leurs fours brûlent 6000 tonnes d'ordures ménagères par jour pour Paris et 81 communes d'Île de France.

Où vont les déchets qui ne sont pas brûlés ?

Même si la baisse de la collecte à Paris réduit de 25% le volume des déchets pour le Syctom, il doit tout de même gérer autrement ces ordures qui ne peuvent plus être incinérées. Il existe plusieurs solutions. La plus simple c'est la déviation par le Syctom, l'agence métropolitaine de gestion des déchets, vers d'autres incinérateurs en Île de France, gérés par d’autres opérateurs, publics ou privés. Mais l'absorption de déchets supplémentaires reste limitée. Il est aussi possible de déplacer ces déchets dans des centres de stockage en attendant que les fours redémarrent, mais là aussi, il y a des risques de saturation. La dernière solution c'est l'enfouissement de déchets beaucoup se retrouvent en Seine-et-Marne sur le site de Claye Souilly.