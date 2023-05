REPLAY - Comment Emmanuel Macron peut-il continuer à gouverner ? Le débat du Talk franceinfo

Depuis le lancement de la réforme des retraites, Emmanuel Macron est dans le viseur d'un mécontentement croissant d'une partie de la population. Une impopularité, couplée, sur le plan politique, à une majorité seulement relative au Parlement. Alors qu'il lui reste encore 4 ans à gouverner, comment le chef de l'Etat peut-il continuer ? C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs, à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

La réforme des retraites a cristallisé le mécontentement de la population vis-à-vis de la politique sociale décidée par le président de la République. A tel point qu'Emmanuel Macron n'a jamais été aussi "impopulaire" dans les sondages d'opinion depuis décembre 2019. A cela, s'ajoute une majorité relative au Parlement, qui ne lui permet pas de faire passer les lois comme il le voudrait, comme celle sur l'immigration qui, faute de consensus avec d'autres partis, a dû être reportée à une date ultérieure. Alors qu'il lui reste encore 4 ans à gouverner, comment Emmanuel Macron peut-il continuer, et surtout avancer ?

Pour en parler, Manon Mella reçoit Paul Barcelonne, journaliste politique à Franceinfo, et Anthony Berthelier, journaliste politique au HuffPost.

Tourner la page des retraites

Le chef de l'Etat le dit lui-même, il ne s'arrêtera pas malgré la colère exprimée, même s'il dit l'entendre et prendre sa part de responsabilité. La feuille de route est claire quant aux prochains chantiers du gouvernement : le travail, l'immigration et le climat... entre autres. C'est ce qu'a annoncé la Première ministre lors de la présentation des "100 jours d'apaisement et d'action" du gouvernement. Mais comment avancer sans majorité ?

