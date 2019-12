DIRECT. Grève contre la réforme des retraites : suivez les annonces d'Edouard Philippe sur le projet du gouvernement mercredi 11 décembre

Ce qu'il faut savoir

Il doit mettre cartes sur table. Le Premier ministre Edouard Philippe présente, mercredi 11 novembre, à la mi-journée, le projet de réforme des retraites défendu par l'exécutif. Le texte vise à fusionner les 42 régimes de retraite actuels (spéciaux, fonctionnaires, salariés du privé, libéraux, artisans, agriculteurs...) en un seul système universel par points. Suivez les annonces en direct sur franceinfo.fr à partir de midi.

La fin du flou ? Si 76% des Français se disent favorables à une réforme des retraites, 64% ne font pas confiance à Emmanuel Macron et au gouvernement pour la mener à bien, selon un sondage Ifop publié par Le Journal du dimanche. Dans cette "bataille de l'opinion", l'exécutif est surtout critiqué de toutes parts sur la méthode avec laquelle il mène son projet depuis près de deux ans, marquée par un flou qui a exacerbé les inquiétudes des Français.

"Pas d'annonces magiques." Lors d'une rencontre mardi avec des députés de la majorité, Edouard Philippe a estimé qu'il n'y aurait "pas d'annonces magiques qui peuvent faire cesser toutes les interrogations", selon les propos rapportés d'une source parlementaire. Quelques heures plus tard, le Premier ministre a réaffirmé que les Français étaient attachés à la création d'un régime universel par répartition et par points. Avant d'assurer, lors de la séance de questions au gouvernement, que "nous apporterons les garanties sur l'évolution du point de façon à préserver la valeur du point".

Derniers arbitrages. On connaît les grandes lignes du futur régime des retraites. Il consistera en un système à points acquis tout au long de la carrière. Universel, il doit fusionner les 42 régimes existants en un seul. Et il fonctionnera par répartition : le versement des pensions des retraités sera assuré, comme aujourd'hui, par les cotisations des actifs. Mais les derniers arbitrages doivent permettre de savoir comment s'effectuera la transition vers ce nouveau système, comment seront prises en compte la pénibilité et les carrières morcelées...

Septième journée de mobilisation. Après la grande journée de grève du 5 décembre et les manifestations du 10, cheminots de la SNCF et agents de la RATP sont toujours mobilisés pour la défense de leur régime de retraites. Ils ont été suivis également par des personnels hospitaliers, des enseignants, des fonctionnaires de police... qui dénoncent la réforme du gouvernement. La mobilisation, à l'appel des syndicats, CGT et FO en tête, se poursuit mercredi dans les transports.