Grève du 11 décembre : 1 TGV sur 4, 3 TER sur 10, 1 Transilien sur 5... Retrouvez les prévisions de trafic de la SNCF pour mercredi

Pour le septième jour consécutif, les transports seront perturbés par la grève des cheminots contre la réforme des retraites.

La jounée de mercredi s'annonce une nouvelle fois compliquée si vous souhaitez prendre le train. 1 TGV sur 4, 3 TER sur 10 et 1 Transilien sur 5 en moyenne circuleront mercredi, a annoncé la direction de la SNCF, mardi 10 décembre. Côté Intercités, 1 train sur 4 circulera, en moyenne, lors de cette septième journée de mobilisation des cheminots contre la réforme des retraites.

"La circulation ferroviaire est toujours fortement perturbée sur l’ensemble du réseau", a indiqué la direction de la compagnie ferroviaire dans un communiqué. Ces perturbations sont équivalentes à celle de la journée de lundi. Pour cette journée, plus de trois quarts des conducteurs (77,3%) et plus de la moitié des contrôleurs (55,4%) étaient grévistes, a annoncé la direction.