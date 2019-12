Grève du 11 décembre : 10 lignes de métros toujours fermées, 50% des bus et trams... La RATP prévoit encore de "fortes perturbations" mercredi

Le bras de fer entre le gouvernement et les syndicats de la RATP ne faiblit pas. Le trafic s'annonce toujours très perturbé, mercredi, lors de la septième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

Les Parisiens vont encore peiner à se déplacer dans la capitale. Mercredi, pour la septième journée de mobilsation contre la réforme des retraites, 10 lignes de métros seront fermées, annonce, mardi 12 décembre, la RATP. Il s'agit des lignes de métro 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13. Côté RER, 1 RER B sur 3 circulera mercredi, et 1 trains sur 2 pour le RER A. Enfin, le trafic pour les bus et les trams "devrait être assuré à hauteur de 50%", selon la régie.

