Grève du 10 décembre : entre 12% et 19% des enseignants en grève selon le ministère, trois fois plus d'après les syndicats

C'est moins que jeudi dernier, où ils étaient 51% de grévistes dans le primaire et 42% dans le secondaire, selon le ministère, et autour autour de 70%, d'après les syndicats.

Bataille de chiffre autour de la mobilisation des enseignants contre la réforme des retraites. D'après les chiffres communiqués par le ministère de l'Education nationale, le taux de grévistes s'élève, mardi 10 décembre, à 12,41% dans le primaire et de 19,41% dans le secondaire (collèges et lycées). Un chiffre bien en deçà de celui des syndicats, qui évoquent respectivement 30% et 62% de professeurs en grève.

>> Les dernières informations sur la grève du 10 décembre dans notre direct

"C'est très différent d'une région à l'autre, Paris en particulier dénote par un taux de grève plus important, autour de 35%", a souligné le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer sur France Inter, mardi matin. "Deux grèves majoritaires en moins de huit jours : c'est un fait inédit, révélateur de la détermination et la colère des personnels", souligne de son côté le Snes-FSU, premier syndicat du secondaire.

Jeudi dernier, ils étaient 51% de grévistes dans le primaire et 42% dans le secondaire, selon le ministère, et autour de 70%, d'après les syndicats. "Il est normal que les chiffres soient inférieurs aujourd'hui car la contestation s'inscrit dans la durée", a affirmé à l'AFP Francette Popineau, secrétaire générale du Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire.