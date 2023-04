Allocution d'Emmanuel Macron : "Ça me paraît naturel qu'il tire les leçons de cette séquence", estime François Bayrou

"Le président de la République a tous les moyens de s'exprimer et la France, tous les moyens de rebondir", estime lundi sur franceinfo François Bayrou, président du MoDem.

"Ça me parait naturel" qu'Emmanuel Macron "tire les leçons de cette séquence" sur la réforme des retraites, réagit lundi 17 avril sur franceinfo François Bayrou, président du MoDem et Haut-commissaire au plan. Le chef de l'État doit s’exprimer ce lundi soir, à 20h, dans une allocution télévisée, après la promulgation du texte dans la nuit de vendredi à samedi.

C'est un moment "pas facile", reconnaît François Bayrou, et qui "pèse sur l'ambiance du pays" mais "le président de la République a tous les moyens de s'exprimer et la France, tous les moyens de rebondir", estime le président du Modem. "Nous sommes dans un moment de relance de l'action publique", dit encore François Bayrou, "et de relance du moral du pays".

Dans ce contexte, "ça me parait naturel qu'il tire les leçons de cette séquence et qu'il rende compte aux Français des choix qui ont été faits", assure le président du MoDem, reconnaissant que le gouvernement et la majorité n'a pas "réussi à transmettre l'explication fondamentale de la réforme des retraites".