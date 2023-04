DIRECT. Réforme des retraites : la Défenseure des droits a été saisie 115 fois depuis le début du mouvement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RETRAITES

: Et bonjour ! Selon notre journaliste Audrey Tison, le président va tenter à la fois de fermer le chapitre des retraites et de parler des futurs chantiers, dont l'emploi, le quotidien des Français et l'ordre. Retrouvez tout ce qu'il y a à savoir sur l'allocution d'Emmanuel Macron dans cet article.

: Bonjour Zoé. Que va annoncer Emmanuel Macron lors de son allocution ?

: Bonjour @Paul_67, sur la forme, on sait qu'il ne s'agit pas d'une interview par des journalistes, mais d'une allocution, un discours préparé de 10 à 15 minutes maximum. L'intervention peut être enregistrée, si Emmanuel Macron est prêt en amont, ou diffusée en direct.

: Bonjour, avez-vous des précisions sur le format de l'allocution de Macron au "20 heures" ? (combien de minutes, enregistrement ou direct...)

: "Nous avons prévu un simple rassemblement et pas de défilé au moment du discours", a insisté Christine Mead, responsable d'Attac Marseille, auprès de France 3 Provence-Alpes-Côte-D'Azur.

: La préfecture de police a pris un arrêté d'interdiction à manifester à Marseille, rapporte France 3 Provence-Alpes-Côte-D'azur. De son côté, l'association Attac France a lancé des appels à des rassemblements devant les mairies et préfectures de toute la France.

: Bonjour @David, je suis allée un peu vite car en effet, la date limite de recueil des signatures était fixée au 15 juin. C'est au moment où elle a été classée que la pétition n'avait pas atteint les 500 000 signatures. La commission des lois a décidé de classer le texte qui, selon la majorité, visait à "décrédibiliser" les forces de l'ordre.

: Bonjour Zoé. A propos de la première pétition contre la Brav-M, il faut préciser que cette dernière n’est restée que 13 jours en ligne et que le délai n’était pas révolu ! C’est choquant, non?

: Bonjour , la commission des lois de l'Assemblée nationale avait décidé, le 5 avril, de classer la pétition pour la dissolution de la Brav-M. Elle n'avait pas atteint les 500 000 signatures nécessaires pour être débattue en séance publique.

: Bonjour, comment expliquer la disparition de la précédente pétition pour la dissolution de la Brav-M ?

: Cette nouvelle pétition intervient 5 jours après la publication par l'Observatoire parisien des libertés publiques d'un rapport particulièrement sévère sur le fonctionnement et la finalité de la Brav-M. Plus de précisions dans cet article de France 3.

: La Brav-M toujours dans le viseur de citoyens. Une nouvelle pétition, déposée sur la plateforme de l'Assemblée nationale vendredi, appelle à la dissolution de cette brigade motorisée controversée.

: Bonjour @Michel. Tout dépend du nombre de trimestres et de votre âge. Les travailleurs nés entre septembre et décembre 1961, qui fêteront leurs 62 ans dans quelques mois, devront cotiser trois mois supplémentaires avant de liquider leurs droits à la retraite.



Et les mêmes devront désormais avoir validé 169 trimestres (42 ans et trois mois), contre 168 trimestres actuellement (42 ans). La réforme des retraites est censée s'appliquer à partir du 1er septembre, donc en fonction de votre situation, vous pouvez être amené à travailler quelques semaines supplémentaires.

: Après la promulgation de la réforme des retraites pouvez-vous nous dire ce qui va se passer pour ceux qui prévoyaient de partir en retraite le dernier trimestre 2023.

"Ça me parait naturel" qu'Emmanuel Macron "tire les leçons de cette séquence" sur la réforme des retraites, a réagi ce matin sur franceinfo François Bayrou. Le chef de l'État doit s'exprimer ce soir, à 20h, dans une allocution télévisée. "Le président de la République a tous les moyens de s'exprimer et la France, tous les moyens de rebondir", estime le président du MoDem.





: Laurent Berger veut laisser les Jeux olympiques tranquilles. Le secrétaire général de la CFDT s'est déclaré opposé à toute perturbation des JO pour protester contre la promulgation de la loi sur la réforme des retraites. "Les JO, ça doit être une fête, ça doit être un moment magique pour ceux qui aiment le sport et donc, il est hors de question de faire ni ce type de menace, ni ce type d'action", a-t-il déclaré sur France 2.

: Bonjour . Des appels des opposants à la réforme ont justement fleuri sur les réseaux sociaux pour des concerts de casseroles et des rassemblements devant mairies ou préfectures à 20 heures. Emmanuel Macron s'adresse aux Français ce soir pour donner ses perspectives après la promulgation de la réforme des retraites, dans une atmosphère de crise politique persistante.

: Bonjour ! Je ne sais plus où je l'ai lu mais : concerts de casseroles devant les mairies ce soir à 20h ?

: Bonjour @cyclo_ecolo. Je n'ai pas le contenu de l'allocution prévue par le président de la République, mais peu d'éléments peuvent nous laisser croire à des annonces fracassantes. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, estime ainsi sur France Inter que le "climat actuel n'est pas propice à une révision profonde de nos institutions".

: Bonjour Clément. Est-ce que vous savez si le président compte annoncer des réformes sur le processus démocratique ? La proportionnelle par exemple ? Parce que si c'est juste pour annoncer une loi avec les mesures retoquées par le conseil constitutionnel, ça va sûrement continuer de grincer...

Quelle possibilité pour sortir de la crise politique actuelle ? "Peut-être que la bonne sortie, on n'est pas les seuls à le dire, c'est d'aller vers un débat citoyen sur ce sujet des retraites, plutôt que ce qu'il s'est passé jusqu'alors", estime le leader de la CFDT, Laurent Berger, sur France 2.





"On ne peut pas passer l'éponge."



Laurent Berger a mis en garde l'exécutif contre le fort "ressentiment" au sein du monde du travail après la promulgation de la réforme des retraites. Il exclut toute reprise à court terme des discussions avec Emmanuel Macron. "Le monde du travail est encore choqué", souligne-t-il lors d'un entretien sur France 2.

"Aujourd'hui, Emmanuel Macron fait barrage à la République. Il est particulièrement autoritaire."



Clémentine Autain conteste la décision du Conseil constitutionnel et réclame des changements démocratiques. Selon elle, "la Constitution de la Ve République a conféré un pouvoir exorbitant au président".



"On n'a pas réussi à transmettre l'explication fondamentale de la réforme des retraites, qui repose sur une injustice : que les pensions des retraités d'aujourd'hui sont payés avec de la dette."



Invité de franceinfo, François Bayrou attend d'Emmanuel Macron ce soir "qu'il tire les leçons de cette séquence, qu'il rende compte aux Français des choix qui ont été faits".



: L'appel au boycott d'Emmanuel Macron vous fait fortement réagir dans les commentaires et vous n'êtes bien entendu pas tous d'accord. Certains estiment notamment que l'impact devrait être mesuré, comme lors de l'appel au boycott pour la Coupe du monde de foot au Qatar.

: "On n'est pas prêts à tourner la page", prévient l'intersyndicale avant l'allocution d'Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat doit s'exprimer ce soir après la promulgation de la réforme des retraites. Mais pour les syndicats, qui appellent à une nouvelle journée d'action le 1er mai, le combat n'est pas terminé. "On veut bien parler pénibilité, carrières longues et emplois des seniors, mais à condition que la réforme soit suspendue", explique Cyril Chabanier, président de la CFTC, sur franceinfo.

: Sur les réseaux sociaux (comme dans les commentaires de ce direct), plusieurs personnes appellent à ne pas regarder l'allocution du président de la République ce soir à la télévision. Sur Twitter, derrière le mot-dièse #BoycottMacron20h, ils souhaitent ainsi exprimer leur mécontentement après le déroulé de la séquence sur la réforme des retraites.

: Emmanuel Macron a-t-il promulgué la loi sur la réforme des retraites "à 3h28 du matin", comme le relaie une partie de l'opposition ? De nombreux opposants à la réforme des retraites ont affirmé qu'Emmanuel Macron avait promulgué la loi au milieu de la nuit, signe d'une "provocation". Une erreur qui découle d'une confusion entre publication et promulgation d'une loi.

La presse de gauche est très critique envers le président de la République, au sortir de cette séquence politique. "La rupture est consommée", estime L'Humanité. "SOS démocratie", lance Libération. "Trois mois d'affrontements sur la réforme des retraites et une application verticale, voire brutale, de la Constitution de 1958, ont abîmé un peu plus la Ve République", ajoute le quotidien.















: Il est l'heure de la revue de presse. Selon L'Opinion, Emmanuel Macron "accélère pour reprendre la main". Le président doit s'adresser aux Français ce soir à 20 heures pour donner ses perspectives après la promulgation de la réforme des retraites. Il prévoit aussi des déplacements sur le terrain le reste de la semaine.