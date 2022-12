Prime de Noël, chèque bois énergie, bonus pour les réparations... Ce qui change au mois de décembre

Certains coups de pouce prennent fin en ce mois de décembre, tels la ristourne de 10 centimes sur le litre de carburant, le gel sur le prix du gaz ou l'aide de 400 à 2 000 euros pour acheter un vélo électrique. En revanche, la prime de fin d'année va être versée, tandis qu'entrent en vigueur le chèque énergie ou encore le bonus réparation. Franceinfo fait le tour de ce qui change à partir du jeudi 1er décembre.

Un chèque énergie et une aide pour le bois

Face à la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement envoie un chèque à 12 millions de foyers, soit 40% des plus modestes, explique l'Etat. Il sera d'un montant de 200 euros pour les 20% des foyers les plus modestes, et de 100 euros pour les ménages dont le revenu fiscal de référence par unité de consommation est compris entre 10 800 et 17 400 euros. "Ce chèque énergie exceptionnel est envoyé automatiquement à partir de fin décembre, sans aucune démarche de votre part", précise le ministère de la Transition énergétique.

Les Français qui se chauffent au bois peuvent aussi bénéficier d'une aide qui va de 50 à 200 euros, sous conditions de revenus, qu'ils pourront demander à partir du 22 décembre, a annoncé le ministre chargé des Comptes publics, Gabriel Attal, dans une interview au Parisien (article pour les abonnés). "Il suffira de se connecter sur le site chequenergie.gouv.fr et de rentrer son numéro de télédéclarant et sa facture. Pourront y accéder les Français qui gagnent jusqu'à 2 260 euros pour une personne seule et jusqu'à 4 750 euros pour un couple avec deux enfants", a-t-il détaillé.

La traditionnelle prime de Noël

Comme chaque année, la prime de Noël sera versée à partir du 15 décembre, via la Caisse d'allocations familiales ou la Mutuelle sociale agricole, à 2,3 millions de ménages bénéficiaires de minima sociaux.

Son montant varie. La prime s'élève à 152,45 euros pour une personne seule, de 228,67 euros pour un couple ou un parent et de 274,41 euros pour un foyer composé de trois personnes. Les bénéficiaires de Pôle emploi ont une aide fixe de 152,45 euros, quelle que soit la composition du foyer.

Une aide pour les locataires HLM

A partir du 12 décembre, les locataires HLM qui rencontrent des difficultés financières à cause de la hausse des prix de l'énergie pourront bénéficier d'une aide distribuée par l'association Soli'AL, d'un montant maximum de 600 euros.

Pour pouvoir en bénéficier, il faut justifier d'une "augmentation de charges supérieure à 100 euros par mois ou faire face à une régularisation de charges supérieure à 1 000 euros sur les 12 derniers mois", et "disposer d'un reste à vivre inférieur à 15 euros par personne et par jour", précise le site service-public.fr.

Un bonus pour faire réparer certains objets

Réparer plutôt que jeter. A partir du 15 décembre, vous pourrez faire remettre en état votre lave-linge, téléviseur, machine à café, aspirateur, téléphone ou encore tablette tactile. Pour cela, il faut se connecter sur ecosystem.eco, choisir un réparateur labellisé "QualiRépar" qui déduira alors du montant de sa réparation l'aide versée par l'Etat.

Cette mesure, inscrite dans la loi antigaspillage, prend la forme d'un forfait de 10 à 45 euros, selon le type d'appareil à réparer. Une trentaine d'appareils est éligible. Le gouvernement entend ainsi augmenter de 20% le nombre d'appareils électriques et électroniques réparés chaque année en France, soit 12 millions d'ici à 2027.

Dernière ligne droite pour les impôts

Si vous avez besoin de rectifier votre déclaration d'impôt 2022 (sur les revenus 2021), vous avez jusqu'au 14 décembre pour effectuer ces changements sur impots.gouv.fr, à la rubrique "Accéder à la correction en ligne". L'échéance pour payer la taxe d'habitation et la taxe sur les logements vacants est, elle, fixée au 20 décembre pour les personnes qui ont fait leur déclaration en ligne. Pour celles qui ont opté pour la version papier, ces deux taxes doivent être payées avant le 15 décembre.