Pouvoir d'achat : la hausse des salaires compense-t-elle l'inflation ?

Nouvelle optimiste venue de la Banque de France, selon les dernières prévisions, les salaires devraient progresser à un rythme proche de celui de l'inflation en 2023. L'institution table sur une hausse de 5,5% cette année.

En 2023, de nombreuses entreprises ont déjà augmenté les salaires ou au moins proposé des primes à leurs employés. C'est le cas dans une entreprise de Seine-et-Marne où tous les salariés ont été augmenté de 5% pour fabriquer et conditionner des couvercles réutilisables. Soit 100 euros nets mensuels en plus sur la fiche de paie. Un coup de pouce bienvenu pour Justine Seara, opératrice de production. "Là où avant, on prenait le minimum, on faisait les sorties minimum, on mettait le minimum de gasoil, on peut se permettre d'être un peu plus large, on peut remettre de côté aussi."



Deuxième année consécutive de hausse

Ces salariés, payés au SMIC, perçoivent également un bonus de fin d'année de 500 euros et une prime liée aux bons résultats de l'entreprise de 600 euros. Il s'agit de la deuxième année consécutive que l'entreprise augmente tous les salaires de 5%. En 2023, en raison de la hausse importante de prix des produits de première nécessité, il faudra "prendre plus sur les marges de l'entreprise pour pouvoir financer cette hausse de salaire", explique. Luc Foin, co-diriogeant d'Akinod.