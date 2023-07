Santé : un vaccin contre la bronchiolite approuvé par le régulateur européen

Les vaccins pour lutter contre la bronchiolite du nourrisson ou la bronchite des seniors sont très attendus. L’Agence européenne du médicament vient d’approuver le produit du laboratoire Pfizer. Le point avec le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 20 Heures, lundi 24 juillet.

"L'automne dernier, 26 000 enfants de moins de deux ans ont été hospitalisés à cause d'une bronchiolite", rappelle tout d'abord le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 20 Heures, lundi 24 juillet. Cependant, les bébés ne seront pas directement vaccinés contre le VRS (virus respiratoire syncytial). Le vaccin sera, en effet, "administré aux femmes enceintes pour protéger leurs bébés dès la naissance grâce aux anticorps maternels. Ce vaccin, sera également destiné aux 60 ans et plus, chez qui le VRS entraîne des bronchites et des pneumonies parfois fatales", précise-t-il.



Une baisse de 69 % des bronchiolites graves

Quid de l'efficacité ? "En vaccinant les femmes enceintes, on obtient une réduction de 69% des bronchiolites graves chez les nourrissons de moins de 6 mois. Chez les plus de 60 ans, la vaccination réduit également, de 66%, le risque de bronchites et de pneumonies", affirme le journaliste. Quant aux risques encourus, il y aurait "une augmentation statistiquement non-significative du risque d’accouchement prématuré de 4,7%".

Parmi nos sources :

Liste non exhaustive.