Espagne : pas de majorité absolue après les élections législatives

Les Espagnols devront peut-être revenir aux urnes plus tôt que prévu car les élections n’ont pas permis d’aboutir à une majorité absolue. En direct de Madrid, nous retrouvons le journaliste Valéry Lerouge, lundi 24 juillet.

Les élections du dimanche 23 juillet n’ont pas permis de dégager de majorité absolue en Espagne. "Pourtant, il y a bien un vainqueur (...), c’est le parti populaire de droite mais il emporte moins de sièges que prévu et même en s’alliant à l’extrême droite, le bloc n’aura pas de majorité absolue", rapporte le journaliste Valéry Lerouge, en direct de Madrid (Espagne) lundi 24 juillet. "Cela fait les affaires de Pedro Sánchez, le Premier ministre socialiste, qui entend bien se maintenir au pouvoir grâce à cela en formant une large coalition", explique Valéry Lerouge.



Un retour aux urnes



En effet, Pedro Sánchez pourrait former une collation en allant de l’extrême gauche, au centre et en passant par tous les partis indépendantistes régionaux, même si cela s’avère compliqué. "Les tractations ont déjà commencé mais elles vont durer plusieurs mois. On s’oriente quand même vers un retour aux urnes d’ici la fin de l’année comme déjà en 2015 et en 2019", conclut le journaliste.