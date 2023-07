Algérie : des incendies meurtriers frappent le nord et l'est du pays

En Algérie, le cauchemar se reproduit. L’été 2023 est une nouvelle fois dévastateur sur le front des incendies. Au moins 15 personnes sont mortes. 26 autres ont été blessées dans le nord et l’est du pays.

Des vacanciers se réfugient sur une plage. Des flammes lèchent leur résidence hôtelière. La scène se passe à Béjaïa, dans le nord-est de l’Algérie. Résident de l’hôtel, un père de famille lance un appel à l’aide sur les réseaux sociaux. "On s’est échappé de la résidence. On a réussi à se réfugier sur un rocher avec ma femme et mes enfants. Il y a toute la fumée noire et la chaleur qui vient sur nous", explique-t-il.

Des incendies dans les terres également

Toute la région est en proie à de violents incendies. Depuis plusieurs jours, les températures sont extrêmes, elles ont atteint 48 degrés. Dans une autre vidéo, les aventuriers de la plage de Béjaïa font savoir qu’ils ont pu être secourus. Des incendies se sont également déclarés dans les terres, comme à l’est d’Alger (Algérie).