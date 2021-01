2021 : les raisons d'espérer une reprise économique

Des piétons devant le quartier parisien des grands magasins. Photo d'illustration. (VINCENT ISORE / MAXPPP)

Le premier espoir tient au vaccin, seule issue pour relancer l’activité économique. Ça peut aller très vite. On l’a vu l’été dernier, quand nous étions déconfinés, nous avons consommé davantage que les analystes ne l’avaient imaginé ! +18% de PIB, au 3e trimestre 2020. On peut se dire qu’après les contraintes, les couvre-feux ou les confinements, l’envie de sortir, de voyager, de se faire plaisir sera décuplée.

Surtout que bon nombre de Français ont de l’épargne. Plus de 100 milliards d’euros au moins dorment sur des comptes, c’est autant que le plan de relance prévu par le gouvernement. Si cet argent est utilisé pour acheter des biens d’équipements, de consommation, s’il est dépensé pour des loisirs, la croissance peut rapidement revenir.

Une accélération des transformations

Le taux de chômage pourrait dépasser 10%. Tout va dépendre de la situation sanitaire mais il y a des signaux dans le vert : par exemple, en 2020, les entreprises ont joué le jeu de l’apprentissage. Certes, elles sont très encouragées par le gouvernement, mais on peut se dire qu’elles garderont dans leurs effectifs ces 450 000 jeunes qu’elles forment. Les dispositifs mis en place par l’État peuvent aussi avoir leurs effets. Il y a déjà eu 7 000 accords d’entreprise de chômage partiel de longue durée, ça représente 350 000 salariés, qui, pour le moment, évitent Pôle emploi.

Cela fait longtemps que l’on parle de gisements de milliers d’emplois dans l’environnement ou la santé : cette fois, ils ont des chances de voir le jour, ne serait-ce que parce qu’ils sont soutenus par l’État et encouragés par une forme de souveraineté nationale qu’on nous promet.

Cette crise va accélérer aussi certaines transformations. Le télétravail évidemment, qui s’est imposé avec l’épidemie. Il peut permettre de desserrer la pression sur les grandes villes, et ramener de l’activité dans des territoires. Selon un rapport de la direction générale du travail de novembre, il peut accroitre jusqu’à 30% la productivité des entreprises, en réduisant les heures perdues dans les transports, la fatigue des salariés, en diminuant le budget consacré à la location de locaux etc. De quoi encourager la reprise. Enfin, c’était la bonne surprise de 2020, contre toute attente, l’Europe a fait la démonstration de son unité : son plan de relance de 750 milliards d’euros est inédit et c’est en 2021 qu’il va se déployer pour soutenir nos économies.