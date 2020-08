Économie : vers un rebond de la consommation en France

Un équilibre encore fragile, mais qui permet se susciter l’espoir. En France, on observe une reprise de la consommation des ménages. Même si pour le moment, la prudence est de mise. "La consommation se porte mieux en juin. On aurait pu s’attendre à pire. Mais les Français épargnent beaucoup, on est à 19% de taux d’épargne", indique Pascale Hébel, directrice du pôle communication et entreprise au CREDOC.

Des ménages qui épargnent beaucoup

Si elle a remarqué une "frénésie d’achat" en sortie de confinement, Pascale Hébel explique que par la suite, les ménages ont vite recommencé à épargner. "Les Français font beaucoup d’épargne de précaution. Donc dès qu’il y a une inquiétude, on va se mettre à garder de l’épargne, au cas où on serait soi-même au chômage. C’est vraiment un comportement qui est plus fort en France par rapport à d’autres pays", déclare-t-elle.