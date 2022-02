Marathon : portrait de Grégory Moyen, un sportif pas comme les autres

franceinfo

Victime d’un AVC à la naissance, Grégory Moyen est hémiplégique. Mais cela ne l’empêche pas d’être un grand sportif. Semi-marathons, marathons, épreuves de plus de 250 kilomètres… Il a participé à plus de 180 courses dans 55 pays.

Grégory Moyen est hémiplégique depuis la naissance, c’est-à-dire paralysé sur une partie du corps. Pourtant, cela ne l’empêche pas de courir partout. Son dernier exploit : il a effectué une course Bordeaux-Paris, 600 kilomètres en 12 jours. Ce qui lui plaît tant dans la course à pied c’est "qu’on ne me voit pas en tant qu’handicapé, on me voit en tant que Grégory le sportif", déclare-t-il. Au collège, il était harcelé par d’autres jeunes, critiqué et moqué, mais les choses se sont améliorées au lycée. Grégory a enfin été considéré par son entourage. "Les élèves ont été bien informés sur mon handicap", déclare-t-il.

"Le handicap n’est pas un frein"

Puis à la sortie de l’école, trouver un emploi s’est avéré bien difficile. Grégory se décide alors à écrire un livre, ce qui lui ouvrira des portes. Aujourd’hui, il intervient régulièrement dans les lycées pour faire passer ce message : "le handicap n’est pas un frein pour vivre dans une société inclusive". Le sportif se bat également contre des mesures gouvernementales qui lui tiennent à cœur comme la revalorisation des pensions aux adultes handicapés.