Attaque à Paris : "Je ne pense pas qu’il soit venu là par hasard", déclare un journaliste travaillant dans l’ancien immeuble de Charlie Hebdo

Pour Paul Moreira, un des responsables de la société de production "Première ligne", l'attaque n'a pas été menée devant les anciens locaux de "Charlie Hebdo" "par hasard".

Après une attaque à l’arme blanche vendredi 25 septembre à Paris, devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, l’un des responsables de la société de production Première ligne Paul Moreira déclare sur franceinfo qu’il "ne pense pas que [le suspect] soit venu là par hasard".

Deux personnes ont été grièvement blessées, dont au moins un journaliste de Premières lignes. "Tout s'est passé dans la rue. Un type avec une sorte de feuille de boucher" s’est "jeté sur une jeune femme qui était devant l'entrée de l’immeuble, puis un garçon qui était devant l'immeuble aussi, qui était en train de fumer une cigarette", explique-t-il. Le pronostic vital des blessés n'est pas engagé.

Pour Paul Moreira, ce n’est pas un "hasard" : "Ce sont nos nos locaux. On a toujours été là."

On était là pendant l'attaque de Charlie Hebdo. On a été parmi les premiers qui sont rentrés dans la pièce, on avait porté secours aux survivants.Paul Moreira, fondateur de la société de production "Premières Lignes"à franceinfo

"On constate qu’il y a le procès des attentats de janvier 2015, et que c'est le même immeuble. Il y a des gens qui pensent que c'est toujours les locaux de Charlie Hebdo."