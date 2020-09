Paris : ce que l'on sait de l'attaque à l'arme blanche près des anciens locaux de "Charlie Hebdo"

Deux personnes ont été blessées lors d'une attaque rue Nicolas-Appert, dans le 11e arrondissement de la capitale, selon le dernier bilan de la préfecture de police communiqué à franceinfo. Deux suspects ont été interpellés. Le Parquet national antiterroriste a été saisi.

Une attaque perpétrée près des anciens locaux de la rédaction de Charlie Hebdo, là même où avait été commis l'attentat meurtrier du 7 janvier 2015. Un homme, muni d’une arme blanche, a attaqué deux personnes dans la rue Nicolas-Appert, près du boulevard Richard-Lenoir, dans le 11e arrondissement à Paris, vendredi 25 septembre. Le parquet national antiterroriste a été saisi pour "tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs terroriste criminelle".

>> Paris : suivez en direct toutes les infos après l'attaque à l'arme blanche devant les anciens locaux de "Charlie Hebdo"

Deux suspects ont été interpellés, l'un dans le secteur de Bastille, d'après la préfecture de police de Paris, l'autre dans le secteur du métro Richard-Lenoir, a appris France Télévisions de source policière. Franceinfo résume ce que l'on sait de cette attaque.

Au moins deux blessés

On dénombre au moins deux blessés, mais leur pronostic vital n’est pas engagé, selon le dernier bilan de la préfecture de Paris. Il s'agit de deux membres de l'agence audiovisuelle Premières Lignes. "Il y a deux blessés parmi notre équipe et apparemment des blessés qui sont assez grièvement touchés", a annoncé en direct sur France 2 Elise Lucet, qui travaille avec cette société de production pour l'émission "Cash investigation".

Il s'agit de "deux collaborateurs de Premières lignes (...) Un homme et une femme. Je peux vous dire que la jeune femme en question a été transférée à l'hôpital Georges-Pompidou. (...) L'un de nos collaborateurs irait peut-être mieux, mais j'utilise vraiment le conditionnel", a précisé, en fin de journal télévisé, Elise Lucet. "Une de nos collaboratrices a vu l'assaillant poursuivre un de nos collaborateurs déjà blessé et ensanglanté", a-t-elle ajouté.

Une employée de Premières Lignes, jointe par l'AFP, a livré des détails de cette attaque. "Deux collègues fumaient une cigarette en bas de l'immeuble, dans la rue. J'ai entendu des hurlements. Je suis allée à la fenêtre et j'ai vu un de mes collègues, taché de sang, être poursuivi par un homme avec une machette dans la rue. On sait que nos deux collègues sont blessés, mais nous n'en savons pas davantage pour le moment", a-t-elle affirmé.

"Le gars, le blessé, était allongé sur la pelouse, dans la rue Nicolas-Appert. Il était en sang, sur le visage, le torse. Son jean était trempé de sang. Les pompiers sont arrivés au moment où je l'ai vu", raconte à franceinfo David Cohen qui était dans les environs au moment de l'attaque, et a vu la machette ensanglantée juste devant le métro Richard Lenoir, par terre.

Une attaque menée à proximité des anciens locaux de "Charlie Hebdo"

L'attaque a eu lieu, selon des témoins cités par Libération, près de la fresque en hommage aux dessinateurs et journalistes de Charlie Hebdo morts lors de l'attentat islamiste du 7 janvier 2015. Pour Paul Moreira, l’un des responsables de la société de production Premières Lignes, cette attaque ne doit rien au "hasard" : "Ce sont nos locaux. On a toujours été là. On était là pendant l'attaque de Charlie Hebdo. On a été parmi les premiers qui sont rentrés dans la pièce, on avait porté secours aux survivants. On constate qu’il y a le procès des attentats de janvier 2015, et que c'est le même immeuble. Il y a des gens qui pensent que c'est toujours les locaux de Charlie Hebdo."

Pour l'instant, le procès des attentats de janvier 2015 suit son cours au tribunal judiciaire de Paris. "C'est un nouveau coup de massue, il n'y a qu’un seul mot : l'horreur", a réagi auprès de franceinfo Marika Bret, DRH de l'hebdomadaire satirique, en marge de l'audience.

Deux suspects interpellés

Un premier suspect a été interpellé dans le secteur de la place de la Bastille, a appris franceinfo auprès de la préfecture de police de Paris. Selon cette source, néanmoins, seule une personne a perpétré cette attaque près des anciens locaux de Charlie Hebdo.

Puis, un deuxième suspect a été interpellé dans le secteur du métro Richard-Lenoir, a appris France Télévisions de source policière. Il n'y a pas encore d'identification formelle pour le moment.

Un périmètre de sécurité délimité dans le quartier

Un périmètre de sécurité élargi a été établi autour des anciens locaux de Charlie Hebdo pour un colis suspect. Après examen, le laboratoire central de la préfecture de police de Paris a affirmé n'avoir détecté aucun engin explosif. Le ministère de l'Intérieur invite à éviter le secteur et à suivre les consignes des autorités.

ALERTE : Un événement grave a eu lieu à #Paris11, secteur Richard Lenoir.



Les forces de sécurité et de secours sont sur place.



Évitez le secteur et suivez les consignes des autorités.

D'autres informations sont à venir sur ce compte. pic.twitter.com/5rdEYVzawQ — Ministère de l'Intérieur - Alerte (@Beauvau_Alerte) September 25, 2020

De nombreuses établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) ont été confinés durant plusieurs heures dans un large périmètre autour du lieu de l'attaque à l'arme blanche. "Les écoles du 11e, 3e et 4e arrondissements sont confinées. Nous avons demandé à tous les établissements, des crèches jusqu'aux lycées de fermer les portes", a déclaré sur franceinfo Ariel Weil, maire de Paris Centre. Les établissements que j'ai eus ont agi très vite et dans le calme."

L'alerte a été levée à 15 heures par la préfecture de police, et les parents ont alors eu l'autorisation d'aller chercher leurs enfants.

Une cellule de crise ouverte au ministère de l'Intérieur

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin est rentré en urgence place Beauvau et a fait ouvrir une cellule de crise. Il était en déplacement en Seine-Saint-Denis. Le Premier ministre qui était également en visite dans le département, a, lui aussi, écourté sa visite. "Je suis au regret de vous quitter plus vite que prévu, puisqu'un événement grave vient de se produire à Paris. Une attaque par arme blanche a été perpétrée devant l'ancien siège de Charlie Hebdo, faisant quatre blessés, dont semble-t-il deux dans un état grave. Dans ces conditions, je suis obligé de me rendre au centre de crise à Beauvau pour m'assurer de la réalité de la situation et de son évolution", a déclaré Jean Castex face aux caméras.

Jean Castex et Gérald Darmanin ont ensuite annoncé qu'ils se rendaient sur les lieux de l'attaque.

Le Parquet national antiterroriste saisi

Une enquête pour "tentative d'assassinat" a été ouverte, a d'abord annoncé le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, qui devait tenir une conférence de presse. Mais elle a été annulée, car une enquête de flagrance a été ouverte pour "tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Le Parquet national antiterroriste (Pnat) a donc été saisi.