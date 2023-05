Royaume-Uni : pour limiter les effets de l'inflation, le gouvernement réfléchit à plafonner le prix de produits alimentaires de base

A cause de l'inflation, les prix des denrées alimentaires ont bondi de plus de 19 % en un an au Royaume-Uni. Face à cela, une partie du gouvernement envisage de plafonner les prix sur des produits de base.

Au Royaume-Uni, en cette fin mai 2023, l'inflation ne cesse de battre des records, en particulier sur les denrées alimentaires dont les prix ont augmenté de plus de 19 % en un an. Pour limiter les effets de l'inflation, une partie du gouvernement réfléchit au plafonnement des prix sur des produits de base. Le simple fait que Rishi Sunak, le Premier ministre, conservateur donc ultralibéral sur le plan économique, réfléchisse à cette option suscite des remous dans le pays. C’est assez contre-nature et au sein même de sa majorité, cette idée choque. Cela s’est déjà produit dans le pays dans les années 1970 alors que la situation était encore pire.

Ceux qui réagissent le plus fortement, ce sont les professionnels de la distribution, notamment les chaînes de supermarché. Ils affirment que les prix sont fixés en fonction de leurs charges, de leurs contraintes et non pas pour dégager des bénéfices exceptionnels. Les tarifs de l’énergie et du carburant ont explosé en un an et cela se répercute directement sur les étiquettes. Le secteur marchand incite plutôt le Premier ministre à alléger les contraintes et les charges qu'à plafonner les prix.

Le prix du cheddar a augmenté de 49 % en un an

Le gouvernement imagine ce plafonnement pour des produits alimentaires de base parce que la situation au Royaume-Uni est exceptionnelle. Les prix explosent, en un an, celui du cheddar a bondi de 49 %, celui du lait de 40 % et celui du pain complet de 33 %. Les courses coûtent donc beaucoup plus cher aux Britanniques. Les consommateurs doivent aussi faire face à la hausse des tarifs de l'énergie. Ils sont plusieurs millions à avoir basculés dans la précarité. Les associations caritatives se disent d'ailleurs complètement débordées par la demande lors des distributions alimentaires.

Il y a plusieurs raisons à cette inflation. La guerre en Ukraine fait augmenter les prix de l’énergie et des céréales, une épidémie de grippe aviaire touche aussi le marché de la volaille. La sécheresse frappe également l’Espagne et le Maroc, des pays fournisseurs de fruits et légumes, ce qui veut dire qu'il y a moins de production et donc que le prix de ces produits augmente sur le marché.

Le Royaume-Uni subit toute une série de désagréments qui sont encore plus douloureux pour une île qui doit beaucoup importer avec des coûts de transport plus importants. Le Brexit vient ajouter sa dose de problèmes, mais le Premier ministre, fervent défenseur de la sortie de l’Europe, ne parle pas de ce point.